Η Τουρκία καταζητούσε Τούρκο πολίτη, κουρδικής καταγωγής, αυτός διέμενε για σειρά ετών στα κατεχόμενα και τελικά εντοπίστηκε στη βάση Ερυθράς Αγγελίας, η οποία μεταβιβάστηκε στην Interpol, σε οδόφραγμα από αστυνομικούς της Δημοκρατίας.

Ο Κούρδος κρατήθηκε μέχρι τις 22 Αυγούστου όπου είχε οριστεί η υπόθεση αφού ειδοποιήθηκαν οι αρχές της Τουρκίας για τη σύλληψή του, ωστόσο κανένα έγγραφο από την κατοχική χώρα δεν απεστάλη στις κυπριακές Αρχές – αφού ως γνωστό δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία – και έτσι αυτός αφέθηκε ελεύθερος.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι παρά την ειδοποίηση της Τουρκίας για τη σύλληψη του καταζητούμενου, εντούτοις δεν ανταποκρίθηκε γι’ αυτό και το Δικαστήριο διέταξε την απόλυσή του. Οι Αρχές της Δημοκρατίας άρχισαν διαδικασίες για έκδοση εντάλματος σύλληψης και απέλασης, επειδή βρισκόταν εδώ παράνομα, ωστόσο αυτός υπέβαλε αίτημα για πολιτικό άσυλο. Η εξέταση εκκρεμεί και δεν θα γίνουν άλλες ενέργειες πριν υπάρξει κατάληξη.

Όπως αναφέρεται σε πρόσφατη απόφαση του Εφετείου, αποδίδεται σ’ αυτόν ότι μετέφερε χρήματα σε τρομοκρατική οργάνωση -όπως αποκαλείται από την Τουρκία το ΡΚΚ/ΚCΚ– ενώ φέρεται να έλαβε μέρος σε οικονομικές συναλλαγές παρέχοντας στήριξη στην οργάνωση, σύμφωνα με εντολές ανωτέρων του. Συνελήφθη στις 26.07.2025 στο οδόφραγμα Δερύνειας, προερχόμενος από τις ελεύθερες περιοχές. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι εναντίον του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Λάρη Βραχίμη, αυτός ουδέποτε διέπραξε τα αδικήματα που του καταλογίζουν, διαμένει για 24 χρόνια στα κατεχόμενα, ουδέποτε συνελήφθη, εργάζεται ως οικοδόμος και έχει δύο ανήλικα παιδιά.

Είχε υποστηρίξει τότε αίτημα να μην τεθεί υπό κράτηση αφού δεν υπάρχει κίνδυνος να διαφύγει, γιατί γνωρίζει πως αν πάει στην Τουρκία θα δικαστεί. Εντούτοις, το Δικαστήριο είχε διατάξει την κράτησή του μέχρι τις 22 Αυγούστου. Ενόψει μη αποστολής στοιχείων που να δικαιολογούν την έκδοσή του στην Τουρκία, αφέθηκε ελεύθερος. Πρόθεση των Αρχών τώρα είναι αν απορριφθεί το αίτημά του για πολιτικό άσυλο να απελαθεί.

Στο μεταξύ, όσον αφορά στον έτερο Κούρδο Κενάν Αγιάζ, όλα είναι έτοιμα και αναμένεται η ειδοποίηση από τη Γερμανία για να σταλεί στην Κύπρο όπου θα εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.