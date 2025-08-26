Επάρκεια αίματος υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Κέντρο Αίματος όπως δήλωσε η Προϊστάμενη του κέντρου, Ανδρούλα Παναγιώτου, η οποία είπε ότι η αθρόα προσέλευση του κοινού για αιμοδοσία πριν τις διακοπές της 15ης Αυγούστου οδήγησε στο αποτέλεσμα αυτό.

«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο και τους αιμοδότες που προσήλθαν πριν τις θερινές τους διακοπές και έδωσαν αίμα ώστε να υπάρχει επάρκεια και να τύχουν αντιμετώπισης όλα τα περιστατικά», ανέφερε η κ. Παναγιώτου.

Σημείωσε ότι οι ανάγκες του κέντρου, καθημερινά, ανέρχονται σε 350 μονάδες αίματος για αυτό δεν πρέπει να εφησυχάζουμε.

Η κ. Παναγιώτου απηύθυνε έκκληση στους αιμοδότες να συνεχίσουν την προσφορά αίματος ώστε να υπάρχει επάρκεια για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πρόσθετων και έκτακτων περιστατικών».

«Πρέπει το κοινό να μας βοηθήσει για να βοηθήσουμε κι εμείς με την σειρά μας αυτούς που χρειάζονται την βοήθεια μας», είπε η Προϊστάμενη του Κέντρου Αίματος.

Πρόσθεσε ότι στις αρχές του Σεπτέμβρη, θα λειτουργήσουν κέντρα αιμοληψίας σε χώρους όπου παρατηρείται συγχρωτισμός όπως είναι τα εμπορικά κέντρα και πλατείες.

Καταλήγοντας η κ. Παναγιώτου υπενθύμισε ότι είναι ανοικτά μέχρι και τις 8 το βράδυ Κέντρα Αιμοδοσίας και κάλεσε εκ νέου το κοινό για προσφορά αίματος ώστε κάθε ανάγκη να καλυφθεί».

ΚΥΠΕ