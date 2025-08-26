Αναστάτωση έχει προκληθεί στα κατεχόμενα μετά από δημοσιεύματα ότι μόνο σε όσους Τουρκοκύπριους έχουν ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ή ταυτότητα Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται πλέον η διέλευση στις ελεύθερες περιοχές.

Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αφού όπως τονίστηκε στο philenews από την Αστυνομία, αυτό που έχει αλλάξει είναι η σύσταση προς του Τ/κ να χρησιμοποιούν –όσοι κατέχουν– έγγραφα της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της ΕΕ για διευκόλυνση της διέλευσής τους.

Όπως μας εξηγήθηκε, για σκοπούς ένταξης της Κύπρου στο Σένγκεν και επειδή άλλαξαν τα συστήματα σε όλες τις εισόδους στην Κύπρο για σκοπούς γρηγορότερης διεκπεραίωσης των διαδικασιών, έγινε η σύσταση προς τους Τ/κ να χρησιμοποιούν κυπριακά έγγραφα ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση στη διέλευσή τους, νοουμένου ότι είναι καταχωρημένοι στα συστήματα που υπάρχουν στα οδοφράγματα και αλλού.

Για όσους χρησιμοποιούν έγγραφα του ψευδοκράτους (λεγόμενες ταυτότητες) επειδή τα στοιχεία τους δεν είναι καταχωρημένα στο σύστημα, η διαδικασία γίνεται χειροκίνητα και παρατηρείται καθυστέρηση στη διεκπεραίωση της διέλευσης.

Ο ίδιος εκπρόσωπος διέψευσε ότι έχει απαγορευτεί η είσοδος σε όσους Τ/κ χρησιμοποιούν ταυτότητες του ψευδοκράτους, αλλά πρόσθεσε ότι η διαδικασία τώρα θα απαιτεί περισσότερο χρόνο απ’ ότι προηγουμένως. Και ο λόγος είναι γιατί τα στοιχεία τους δεν είναι καταχωρημένα στο νέο σύστημα και θα σημειώνονται χειροκίνητα.

Σύμφωνα με τα τ/κ μέσα, συνδικαλιστική οργάνωση που εκπροσωπεί Τ/κ εργαζομένους, η ούτω καλούμενη «ένωση εργαζομένων “νότιας κύπρου”» ανακοίνωσε πως από τις 25 Αυγούστου εφαρμόζεται αυτή η νέα πρακτική, αναφέροντας ότι όσοι έχουν μόνο «ταυτότητα» του ψευδοκράτους, δεν επιτρέπεται να μεταβούν στις ελεύθερες περιοχές.

Αυτό ξεκαθαρίζεται αρμοδίως ότι δεν ισχύει αφού κανένας Τ/κ δεν εμποδίζεται να περάσει στις ελεύθερες περιοχές, όμως η διαδικασία για όσους έχουν έγγραφα μόνο του ψευδοκράτους άλλαξε και παίρνει περισσότερο χρόνο απ’ ότι προηγουμένως, αφού πλέον η λεγόμενη ταυτότητα τους δεν μπορεί να σαρωθεί από τα νέα συστήματα.