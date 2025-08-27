Συνεχίζονται οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού για τον τραγικό και βίαιο θάνατο του ηλικιωμένου ζεύγους που κάηκε στην πυρκαγιά της ορεινής Λεμεσού, στην προσπάθειά του να διαφύγει από την πύρινη λαίλαπα.

Παρόλο που η λήψη καταθέσεων συνεχίζεται ακόμα και αναμένονται εκθέσεις από ιατροδικαστική εξέταση καθώς και τα αποτελέσματα αναλύσεων, εντούτοις η Αστυνομία μέσα από τις μαρτυρίες και τα άλλα στοιχεία που έχει συλλέξει, έχει καταλήξει σε ένα προκαταρκτικό σενάριο, για το τι συνέβη. Δύο πρόσωπα, έχουν καταθέσει ότι ενημέρωσαν όλους τους κατοίκους Μοναγρίου, πως λόγω της κατάστασης με την πυρκαγιά, να συγκεντρωθούν στο γήπεδο της κοινότητας, ώστε ν’ αποφασιστεί εκεί ποια ασφαλή δίοδο διαφυγής θα ακολουθήσουν.

Αυτό που εξετάζεται είναι κατά πόσον το ζεύγος ενημερώθηκε και αν μετέβη στο γήπεδο. Όπως διεφάνη από τις ως τώρα εξετάσεις, ακολούθησε άγνωστη διαδρομή και έφτασε στο δρόμο Μοναγρίου – Άλασσας ο οποίος εκείνη τη στιγμή δεν είχε ακόμα αποκοπεί. Η αποκοπή του δρόμου αποφασίστηκε λίγα λεπτά αργότερα και αφού συνέβη το κακό. Σημειώνεται ότι οι κάτοικοι Μοναγρίου είχαν διαφύγει από άλλη οδό, ενώ μέλη της Πολιτικής Άμυνας είχαν εντοπίσει το όχημα του ζεύγους Φιλιππίδη καμένο στο δρόμο στις 9 το βράδυ της 22ας Ιουλίου. Πέντε ώρες αργότερα διαπιστώθηκε ότι στο καμένο όχημα βρισκόταν και δεύτερο απανθρακωμένο πτώμα.

Τραγικό θάνατο είχαν βρει ο 85χρονος Δημήτρης Φιλιππίδη Παστού (γνωστός ως Παμπούλης) και η συζύγος του, Μάρω Αβραάμ Φιλιππίδου, 77ετών. Το ζεύγος διέθετε εξοχικό στην κοινότητα και έχασε με τον πλέον τραγικό τρόπο τη ζωή του όταν το όχημά του ζώστηκε στις φλόγες. Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζουν τις εξετάσεις τους και λαμβάνουν καταθέσεις καλύπτοντας πάσα λεπτομέρεια τόσο χρονικά όσο και με καταγραφή ενεργειών, ώστε αν αυτό γίνεται επιτρεπτό από τα διαθέσιμα στοιχεία, να βγάλουν ασφαλή συμπέρασμα. Καταθέσεις λαμβάνονται και από άλλους κατοίκους της κοινότητας Μονάγρι ώστε να διασταυρωθούν τα λεγόμενα των δύο μαρτύρων και κυρίως αν είχαν αντιληφθεί την παρουσία του ζεύγους σε οποιοδήποτε στάδιο της εκκένωσης της κοινότητας.

Το κύριο σημείο της έρευνας αφορά στο κατά πόσον οι δυο ηλικιωμένοι είχαν ενημερωθεί για τη συγκέντρωση στο γήπεδο και αν γνώριζαν τον δρόμο διαφυγής. Αυτά θα απαντηθούν μέσα από τις καταθέσεις και το μαρτυρικό υλικό.

Επίσης, το κλιμάκιο ανακριτών αναμένει την ιατροδικαστική έκθεση από την εξέταση των απανθρωκωμένων σορών καθώς και τα αποτελέσματα από τοξικολογικές εξετάσεις. Σημειώνεται ότι για την πορεία των ερευνών για τον αφύσικο θάνατο των δύο προσώπων αναμένεται ότι θα ενημερωθεί η Βουλή την ερχόμενη Παρασκευή κατά την κοινή συνεδρία των τριών Επιτροπών που εξετάζουν τα αίτια και αιτιατά της φονικής πυρκαγιάς.