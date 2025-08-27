Οι αριθμοί με τις οικοδομές, οι οποίες κάηκαν ή υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια της πρόσφατης πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσού επιβεβαιώνουν τον φαύλο κύκλο που επικρατούσε διαχρονικά στον κατασκευαστικό τομέα.

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από έλεγχο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού (ΕΟΑ), από τις 710 οικοδομές, οι οποίες είτε κάηκαν είτε υπέστησαν ζημιές, στις 104 περιπτώσεις ουδεμία άδεια υπάρχει. Αυτό σημαίνει πως οι οικοδομές ολοκληρώθηκαν χωρίς να εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια ή άδεια οικοδομής. Στην πορεία ο αριθμός αυτός δυνατόν να διαφοροποιηθεί προς τα πάνω δεδομένου ότι, όπως πληροφορούμαστε από τον ΕΟΑ, βρέθηκαν άλλες 221 περιπτώσεις οικοδομών για τις οποίες δεν έχουν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ούτε και έχουν εντοπιστεί άδειες.

Εξάλλου, σε 336 περιπτώσεις έχει εντοπιστεί άδεια οικοδομής κάτι το οποίο παραπέμπει και στο ότι υπάρχουν και οι πολεοδομικές άδειες οι οποίες προηγούνται των αδειών οικοδομής. Ωστόσο, από τις 336 αυτές περιπτώσεις, μόνο για τις 293 έχει γίνει επιβεβαίωση των στοιχείων (πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας) οπόταν ο αριθμός των 336 ίσως μειωθεί στην πορεία.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι, νόμιμες, μέχρι στιγμής εν μέρει αδειούχες είναι 293 από τις 710 που έχουν ελεγχθεί. Άλλες 417 οικοδομές είτε διαθέτουν μόνο πολεοδομική άδεια είτε δεν διαθέτουν καθόλου, είτε διαθέτουν αλλά αυτό θα διαφανεί στην πορεία στο πλαίσιο εμβάθυνσης του ελέγχου που διεξάγεται.

Η αναφορά στο «εν μέρει» (για τις 293) αφορά την πιθανότητα πολλές από αυτές ή και όλες να μην έχουν εξασφαλίσει πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, αλλά αυτό αφορά μεγάλο ποσοστό των οικοδομών παγκυπρίως, οπόταν παραβλέπεται.

Το μόνο σίγουρο, επίσης μέχρι στιγμής, είναι ότι 104 οικοδομές έχουν ανεγερθεί χωρίς οποιαδήποτε άδεια (πολεοδομική/οικοδομής).

Στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε επίσης, πως από το σύνολο των 710 οικοδομών για τις 49 είχε εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια.

Συνοπτικά, τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο των 710 οικοδομών που έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά έχουν ως ακολούθως:

• Για 336 έχει εντοπιστεί Άδεια Οικοδομής (για 293 έχει επιβεβαιωθεί ενώ για τις υπόλοιπες 43 θα ελεγχθούν ξανά οι φάκελοι που εντοπίστηκαν).

• Για 49 έχει εντοπιστεί Πολεοδομική Άδεια.

• Για 104 δεν υπάρχει άδεια .

• Για 221 δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία και δεν έχουν εντοπιστεί άδειες.

Όπως είναι γνωστό, ο δήμαρχος Κουρίου κ. Παντελής Γεωργίου είχε εκτιμήσει πως ποσοστό 20-30% των κατοικιών που καταστράφηκαν πλήρως ή μερικώς εμπίπτουν στην κατηγορία των μη αδειοδοτημένων υποστατικών, που ανεγέρθηκαν έξω από τις νόμιμες οικιστικές ζώνες.

Τελικά, το ποσοστό πιθανώς να αποδειχθεί μεγαλύτερο. Ήδη μέχρι στιγμής, με τις 104 οικοδομές οι οποίες βρέθηκαν χωρίς οποιαδήποτε άδεια, το ποσοστό κυμαίνεται στο 13-15% του συνόλου.