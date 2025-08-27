Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα μέτρα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και τη στήριξη όσων επαναπατρίζονται στην Κύπρο, στο πλαίσιο του σχεδίου Minds in Cyprus, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Σύμφωνα με τη δήλωσή της, οι ρυθμίσεις εντάσσονται στη στρατηγική της κυβέρνησης για τον επαναπατρισμό ταλέντων και αποσκοπούν στο να διευκολύνουν την ομαλή επανένταξη επαγγελματιών και οικογενειών που επιστρέφουν. Τα νέα μέτρα προβλέπουν την παροχή δωρεάν μαθημάτων ελληνικής γλώσσας σε συμβίους και παιδιά μέσω των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης, με κάλυψη των εξόδων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, ενώ παράλληλα διευρύνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε μαθήματα και μέσω των Επιμορφωτικών Κέντρων.

Παράλληλα, αυξάνεται η ετήσια χορηγία που προσφέρεται σε οικογένειες επαναπατρισμένων οι οποίες επιλέγουν την ιδιωτική εκπαίδευση για τα παιδιά τους, από 768 σε 1000 ευρώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, αναθεωρείται το κριτήριο επιλεξιμότητας, καθώς αντί για δέκα χρόνια συνεχούς διαμονής στο εξωτερικό, πλέον θα απαιτούνται επτά.

Η Υπουργός σημείωσε ότι με τις αποφάσεις αυτές ενισχύεται η προσπάθεια να επιστρέψουν στην Κύπρο άνθρωποι με γνώσεις και δεξιότητες, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της χώρας και στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για ανάπτυξη.

ΚΥΠΕ