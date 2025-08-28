Ακόμη μια ληστεία και επίθεση σε βάρος διανομέα διερευνά η Αστυνομία στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την αναφορά της Αστυνομίας, χθες στις4:00 το απόγευμα ένας 25χρονος, υπήκοος τρίτης χώρας, φοιτητής, που επίσης εργάζεται ως διανομέας φαγητού, κατήγγειλε στο ΤΑΕ Λευκωσίας ότι, στη 1:00 τα ξημερώματα χθες, μετέβηκε για παράδοση παραγγελίας φαγητού σε περιοχή στην Αγλαντζιά.

Εκεί, αριθμός 5-6 νεαρών, που παρέλαβαν την παραγγελία φαγητού, επιτέθηκαν εναντίον του και έκλεψαν, τη μοτοσικλέτα και το κράνος του, το κινητό τηλέφωνο του, και το τσαντάκι του που περιείχε χρηματικό ποσό και προσωπικά του έγγραφα.

Κατά την επίθεση ένας από τους δράστες ανέσυρε απειλητικά μαχαίρι.

Ο 25χρονος, εντόπισε αργότερα στην περιοχή το κινητό του τηλέφωνο και το κράνος του, καθώς και τη μοτοσικλέτα του.