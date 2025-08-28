Βροχή στα ορεινά, τοπικά ισχυρούς ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας προβλέπει το Τμήμα Μετεωρολογίας. Την περιοχή μας επηρεάζει ένα σύστημα εποχικής χαμηλής πίεσης.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, όμως από το απόγευμα τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις οι οποίες είναι πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Τοπικά στα παράλια θα πνέουν μέχρι ισχυροί άνεμοι.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα παράλια και τους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σάββατο θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά το απόγευμα. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά πτώση, ενώ τη Κυριακή δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.