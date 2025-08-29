Σε δύο συλλήψεις για τροχαία αδικήματα προχώρησε η Αστυνομία. Στη μία περίπτωση ο οδηγός προκάλεσε ατύχημα έχοντας σχεδόν εφταπλάσια ένδειξη αλκοόλης στον έλεγχο, στην άλλη περίπτωση ο οδηγός έτρεχε με τη διπλάσια ταχύτητα από το όριο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, χθες γύρω στις 21:15 το βράδυ, αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονος σε περιοχή της Λευκωσίας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα (υλικές ζημιές).

Στον οδηγό διενεργήθηκε έλεγχος αλκοόλης, με τελική ένδειξη 149μg αντί 22μg, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα.

Στη δεύτερη περίπτωση, μέλη της Τροχαίας Λευκωσίας εντόπισαν τα ξημερώματα σήμερα, σε περιοχή της Λευκωσίας, αυτοκίνητο το οποίο κινείτο με ταχύτητα 109 χλμ/ώρα, αντί των 50 χλμ/ώρα που προβλέπει το όριο.

Ο οδηγός, ηλικίας 21 ετών, συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και οδηγήθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό. Αφού κατηγορήθηκε γραπτώς, αφέθηκε ελεύθερος για να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου για καταχώρηση της υπόθεσης.