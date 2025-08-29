Ένα διαχρονικό αίτημα αρκετών φορέων και εμπλεκομένων με την εκπαίδευση, παίρνει σάρκα και οστά με τη νέα σχολική χρονιά που αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα.

Το υπουργείο Παιδείας εξαγγέλλει την τοποθέτηση κοινωνικών λειτουργών σε σχολεία που παρουσιάζουν υψηλή παραβατικότητα.

Η ανακοίνωση έγινε πριν από λίγο από την αρμόδια Υπουργό, Αθηνά Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο διάσκεψής της για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2025 – 2026.

Όπως ανέφερε η Υπουργός, η τοποθέτηση κοινωνικού λειτουργού θα γίνει σε πιλοτική βάση σε συγκεκριμένα σχολεία.

Πρόκειται για μία δράση που εμπίπτει στο πλαίσιο των προσπαθειών του υπουργείου Παιδείας για την αντιμετώπιση και διαχείριση των σοβαρών ζητημάτων που εκδηλώνονται στο σχολικό περιβάλλον αλλά έχουν και κοινωνικές προεκτάσεις.