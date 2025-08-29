“Καλό ταξίδι στο φως”, ανέφερε, αποχαιρετώντας την Παρασκευή την αποβιώσασα πρωταθλήτρια του άλματος επί κοντώ, Μαρία Αριστοτέλους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος παρέστη στην εξόδιο ακολουθία, η οποία τελέστηκε το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Γέρι

Στην κηδεία της Μαρίας Αριστοτέλους παρέστη, μεταξύ άλλων επισήμων και πλήθους κόσμου, και η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

Η Αριστοτέλους απεβίωσε το βράδυ της Τρίτης 26 Αυγούστου, σε ηλικία 34 ετών, έπειτα από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Όπως ανακοίνωσε η ΚΟΕΑΣ, η Αριστοτέλους ήταν το τελευταίο άτομο που παρέλαβε την «βαλίτσα της Χριστοδούλας» και την παρέδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο της 50ης Πορείας Χριστοδούλας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην υπό τις συνθήκες αυτές γνωριμία του με την εκλιπούσα, και τη συζήτηση που είχαν κατά τα 3 χιλιόμετρα που περπάτησαν μαζί, αναφέροντας ότι μιλούσε για τις χημειοθεραπείες, για τον αθλητισμό και ότι τον είχε ενημερώσει ότι ενοικίασε διαμέρισμα πλησίον του ογκολογικού προκειμένου να διευκολύνεται για τις καθημερινές της θεραπείες.

Πρόσθεσε ότι αποχωρώντας από την εκδήλωση και ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητο διερωτήθηκε πώς μπορεί ένας άνθρωπος στην ηλικία των 34 ετών, μια αθλήτρια στο απόγειο της καριέρας της , να μην νιώθει θυμό και πικρία που προσβλήθηκε από καρκίνο, ούτε να εκπέμπει νευρικότητα παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε την τεράστια πρόκληση με την υγεία της.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η Μαρία ήταν από τους λίγους ανθρώπους που γνώρισε και που μέσα από τη δοκιμασία που περνούσε ήταν τόσο χαρούμενος και θετικός.

Ηταν αποτέλεσμα του χαρακτήρα της και της στήριξης, της οποίας ετύγχανε από τους φίλους και την οικογένειας της, συμπλήρωσε.

ΚΥΠΕ