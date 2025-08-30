Εργασίες στους αυτοκινητόδρομους Λευκωσίας – Λεμεσού, Λευκωσίας – Λάρνακας και Λευκωσίας – Ακακίου, ανακοίνωσε το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση σε σχέση με τις εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας του Τμήματος Δημοσίων Έργων αναφέρει ότι θα διεξάγονται εργασίες οριζόντιας σήμανσης στον αυτοκινητόδρομο Α1, Λευκωσίας – Λεμεσού, από τον κυκλικό κόμβο ΓΣΠ μέχρι τα φώτα τροχαίας Καλησπέρα, από τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025, μέχρι και την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 21:00 μέχρι τις 05:00 της επόμενης μέρας.

Αναφέρει ότι η συγκεκριμένη εργασία θα εκτελείται τμηματικά με κλείσιμο μιας λωρίδας κάθε φορά και προσθέτει ότι σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα υπάρχει κατάλληλη προσωρινή σήμανση για την ομαλή διοχέτευση της τροχαίας κίνησης.

Εξάλλου, σε σχέση με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας -Λάρνακας, το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας αναφέρει ότι ότι τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025, και τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025, μεταξύ των ωρών 09:30-13:30, από τη συμβολή με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1) μέχρι τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, θα εκτελούνται περιοδικά εργασίες αφαίρεσης, μεταφοράς και επανατοποθέτησης πινακίδων στον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς.

Προσθέτει ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα κλείνει τοπικά η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου για περίπου 100 μ. και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Αναφορικά με τις εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Ακακίου, το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας του Τμήματος Δημοσίων Έργων αναφέρει ότι την Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025, και την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 21:00 μέχρι τις 05:30 της επόμενης μέρας, θα διεξάγονται εργασίες αφαίρεσης και επανεπίστρωσης οδοστρώματος στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Ακακίου, με κατεύθυνση προς Λευκωσία από το ύψος της εξόδου της Δένειας μέχρι τον κυκλικό κόμβο Ακακίου.

Προσθέτει ότι για τον σκοπό αυτό, η τροχαία κίνηση από Λευκωσία προς Αστρομερίτη θα διοχετεύεται μέσω του ανισόπεδου κόμβου Κοκκινοτριμιθιάς προς τη Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου και στη συνέχεια διαμέσου της Κοκκινοτριμιθιάς προς Αστρομερίτη.

Επίσης, αναφέρει ότι η τροχαία κίνηση από Αστρομερίτη προς Λευκωσία θα διοχετεύεται μέσω του κυκλικού κόμβου Ακακίου προς τη Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου και στη συνέχεια διαμέσω της Κοκκινοτριμιθιάς.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, η είσοδος από τη Δένεια προς τον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς Λευκωσία θα παραμείνει κλειστή.

Σε κάθε περίπτωση, προσθέτει, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα υπάρχει κατάλληλη προσωρινή σήμανση για την ομαλή διοχέτευση της τροχαίας κίνησης.

Τέλος, το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

ΚΥΠΕ