Η υπόθεση που προέκυψε μετά από καταγγελία σε βάρος αστυνομικού για φερόμενη απειλή σε χρήστη Μέσων Κοινωνικών Δικτύωσης, απασχόλησε αμέσως την ΚΥΠ με την εν λόγω υπηρεσία να προβαίνει σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Αυτό αναφέρθηκε αρμοδίως στην εφημερίδα μας, στην προσπάθειά μας να λάβουμε σχετικές απαντήσεις.

Πηγές του «Φ» από υπηρεσίες ασφαλείας αναφέρουν πως ήδη έχει γίνει η δέουσα έρευνα για τους ισχυρισμούς σε βάρος της αστυνομικού, η οποία ήταν μέχρι πρότινος αποσπασμένη στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών.

Φέρουν, συγκεκριμένα, την ΚΥΠ να ασχολήθηκε με το θέμα από την πρώτη στιγμή που δημοσιοποιήθηκαν τα όσα καταλογίζονται στο εν λόγω μέλος της αστυνομικής Δύναμης.

Μάλιστα, από την επομένη της δημοσιοποίησης της σχετικής καταγγελίας, υπήρξαν συγκεκριμένες ενέργειες. Η απόσπαση της αστυνομικού στην ΚΥΠ τερματίστηκε, ενώ τοποθετήθηκε σε υπηρεσία της Αστυνομίας. Εξέλιξη που αποδόθηκε σε προσπάθεια να προστατευθεί η ΚΥΠ, αλλά και η ίδια η αστυνομικός, λόγω της αποκάλυψης της ιδιότητάς της.

Διαστάσεις

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση έλαβε διαστάσεις τη Δευτέρα, στις 25 Αυγούστου. Όπως έγινε γνωστό τη συγκεκριμένη ημέρα, ο δικηγόρος Αλέκος Αργυρού, ενεργώντας εκ μέρους της Νικολέττας Ανδρέου-Τσικκίνη, έκανε καταγγελία στην πρόεδρο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ειρήνη Χαραλαμπίδου για απειλές που δέχθηκε η πελάτιδά του από μέλος της Αστυνομίας.

Στην επιστολή του που έδωσε στη δημοσιότητα ο δικηγόρος, σημειώνεται, ανάμεσα σ΄ άλλα, πως η καταγγέλλουσα στις 19 Αυγούστου 2025 δέχθηκε απειλητικό μήνυμα από μέλος της Αστυνομίας «κάνοντας δημόσιο σχόλιο σε ανάρτηση της πελάτιδός μου στα ΜΚΔ». Σύμφωνα με την καταγγελία, το μέλος της Αστυνομίας υπηρετούσε στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ).

«Στην προκειμένη περίπτωση, μέλος της ΚΥΠ, που βρίσκεται στο στενό περίγυρο του Προέδρου της Δημοκρατίας, φαίνεται να παρακολουθεί και να απειλεί πολίτη απλώς και μόνο επειδή ασκεί κριτική στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας», αναφέρει η επιστολή του δικηγόρου.

Η Νικολέττα Τσικκίνη που μέσω λογαριασμών της σε ΜΚΔ ασκεί κριτική σε αξιωματούχους, την Τετάρτη 20 Αυγούστου είχε αποκαλύψει σε δημοσίευσή της το όνομα της αστυνομικού και την ακριβή ιδιότητά της, ενώ είχε δημοσιοποιήσει και φωτογραφία της τελευταίας με το σύζυγό της.

Επιπλέον, η κ. Τσικκίνη είχε ισχυριστεί πως η αστυνομικός κάτω από την επίμαχη ανάρτησή της είχε σχολιάσει τα ακόλουθα: «Πνάσε για να μην αρκέψω να φκάλλω τα άπλυτα σου στη φόρα».

Όπως γράψαμε στις 27 Αυγούστου (philenews), μετά την αποκάλυψη της ιδιότητας και της ταυτότητάς της αστυνομικού η τελευταία αποχώρησε από την ΚΥΠ και τοποθετήθηκε στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Εγείρονται δυο ζητήματα

Από την υπόθεση προκύπτουν δυο ζητήματα. Το ένα αφορά την καταγγελία της κ. Ανδρέου–Τσικκίνη για απειλή της από μέλος της αστυνομικής Δύναμης που ήταν αποσπασμένο στην ΚΥΠ. Το έτερο θέμα που εγείρεται αφορά την αποκάλυψη της ιδιότητας της αστυνομικού, η οποία κατά τον επίδικο χρόνο που έγινε το σχόλιο υπηρετούσε στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών. Υπό περιστάσεις η αποκάλυψη ιδιότητας μέλους της ΚΥΠ ελέγχεται ποινικά, σύμφωνα με άρθρο της κείμενης νομοθεσίας.

Η θέση της Αστυνομίας

Ο «Φ» έλαβε επίσημη θέση για την υπόθεση από την Αστυνομία Κύπρου. Υποβάλαμε γραπτώς τρία ερωτήματα στην Αστυνομία για το θέμα. Ρωτήσαμε κατά πόσον γίνεται διοικητική έρευνα για τα όσα καταλογίζονται στην αστυνομικό, αν υπάρχει ποινικής φύσεως ζήτημα από την αποκάλυψη της ιδιότητάς της και υπό ποιες συνθήκες αποχώρησε από την ΚΥΠ και τοποθετήθηκε στην ΥΑΜ. Η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κυριακή Λαμπριανίδου, αρκέστηκε να μας δηλώσει τα ακόλουθα: «Το θέμα τυγχάνει χειρισμού από την αρμόδια υπηρεσία». Η απάντηση αυτή υποδηλοί ότι η Αστυνομία αντιμετωπίζει το παρόν ως θέμα ασφαλείας και θεωρεί ότι αρμόδια είναι η ΚΥΠ, όπου ήταν αποσπασμένο το μέλος της κατά τον ουσιώδη χρόνο.

Αντωνίου: «Δεν μπορεί ο Πρόεδρος να είναι υπόλογος για αυθαιρεσίες»

Θα κληθεί και ο προϊστάμενος της ΚΥΠ στη συνεδρίαση της 15ης Σεπτεμβρίου

Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, έχει ήδη προαναγγείλει ότι το θέμα που προέκυψε μετά από την καταγγελία του δικηγόρου της κ. Νικολέττας Ανδρέου – Τσικκίνη θα συζητηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής στα μέσα του μήνα αναμένεται να προσκληθεί και ο προϊστάμενος της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τάσος Τζιωνής.

Βέβαια, σε μια τέτοια περίπτωση η συνεδρίαση δεν θα είναι ανοικτή για δημοσιογραφική κάλυψη, αλλά θα είναι κεκλεισμένων των θυρών, λόγω και του διαβαθμισμένου καθεστώτος υπό το οποίο λειτουργεί η ΚΥΠ.

Χθες ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, απαντώντας σε ερωτήματα των δημοσιογράφων Σταύρου Κυπριανού και Σταυριανής Κωνσταντίνου στην τηλεοπτική εκπομπή Πρώτη Ενημέρωση στο ΡΙΚ, σχολίασε, μεταξύ άλλων: «Δεν μπορεί ο Πρόεδρος να είναι υπόλογος για πράξεις, αυθαιρεσίες κάποιου, που υποστηρίζει οτιδήποτε (…) ή να θεωρούμε ότι αυτή η συμπεριφορά είναι μεθοδευμένη, ενορχηστρωμένη από το Προεδρικό, να παρακολουθούμε, να απαντούμε… Για όνομα του Θεού».

Εξάλλου, η κ. Χαραλαμπίδου σε σχόλιό της τις προηγούμενες ημέρες με αφορμή τον τερματισμό της απόσπασης της αστυνομικού και προαναγγέλλοντας την επικείμενη συνεδρίαση, είχε σχολιάσει τα ακόλουθα σε λογαριασμό της σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης: «Ορθώς ο Διοικητής της ΚΥΠ ενήργησε, όμως το θέμα δεν κλείνει εδώ αντίθετα ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο. Οι Υπηρεσίες που εντέλλονται να προστατεύουν τον πολίτη και να τον υπηρετούν, να τον κρατούν ασφαλή δεν μπορεί να εργαλειοποιούν την εξουσία για να τον απειλούν και να τον ελέγχουν. Ειδικά όταν αυτοί που καταχρώνται την εξουσία αισθάνονται ότι έχουν πλάτες εξουσίας και δημιουργούν τα δικά τους καπετανάτα εντός της υπηρεσίας τους. Το θέμα δεν κλείνει με απλή άρση της απόσπασης . Τώρα η ευθύνη είναι στα χέρια του Αρχηγού της αστυνομίας».