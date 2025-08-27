Παρενέργειες είχε για τη γυναίκα αστυνομικό της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών η σε βάρος της καταγγελία στην κοινοβουλευτική επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Όπως πληροφορείται το philenews μετά την αποκάλυψη της ιδιότητας και της ταυτότητάς της αποχώρησε από την ΚΥΠ και πήρε μετάθεση για την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Θυμίζουμε πως την περασμένη Δευτέρα ο δικηγόρος Αλέκος Αργυρού, ενεργώντας εκ μέρους της Νικολέττας Ανδρέου-Τσικκίνη, υπέβαλε στην πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, καταγγελία για απειλές από την εν λόγω αστυνομικό.

Στην επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον δικηγόρο, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η καταγγέλλουσα στις 19 Αυγούστου 2025 δέχθηκε απειλητικό μήνυμα από μέλος της Αστυνομίας «κάνοντας δημόσιο σχόλιο σε ανάρτηση της πελάτιδός μου στα ΜΚΔ». Στην καταγγελία, αναφερόταν πως το μέλος της Αστυνομίας υπηρετεί στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ).

Τα όσα προσάπτει μέσω του δικηγόρου της στη γυναίκα αστυνομικό η Νικολέττα Τσικκίνη είχαν λάβει διαστάσεις τις προηγούμενες ημέρες σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στις 20 Αυγούστου.

Η Νικολέττα Τσικκίνη που μέσω λογαριασμών της σε ΜΚΔ ασκεί κριτική σε αξιωματούχους, την Τετάρτη 20 Αυγούστου είχε αποκαλύψει σε δημοσίευσή της το όνομα της αστυνομικού και την ακριβή ιδιότητά της, ενώ είχε δημοσιοποιήσει και φωτογραφία της τελευταίας με το σύζυγό της.

Επιπλέον, η κ. Τσικκίνη είχε ισχυριστεί πως η αστυνομικός κάτω από ανάρτησή της είχε γράψει τα ακόλουθα: «Πνάσε για να μην αρκέψω να φκάλλω τα άπλυτα σου στη φόρα».