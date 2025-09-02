Σκύλος ράτσας Πιτ Μπουλ είναι τελικά αυτός που δάγκωσε το δίχρονο κοριτσάκι, το οποίο δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια οικογενειακής εξόρμησης στους καταρράκτες του Φοινιού, το πρωί της Κυριακής.

Ο σκύλος εξετάστηκε δύο φορές από κτηνιατρικό λειτουργό και σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για Πιτ Μπουλ και όχι για American Staffordshire (Αμερικανικό Σταφορντσάιρ), όπως είχε καταχωρηθεί στο μητρώο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Όπως διαπιστώθηκε, ο σκύλος ανήκει σε απαγορευμένη φυλή. Ωστόσο, κατά την εξέτασή του δεν εντοπίστηκαν επιθετικές τάσεις και σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν θα προχωρήσει η διαδικασία ευθανασίας.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ενεργοποιούνται οι διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία, όπως η τοποθέτησή του υπό αυστηρή φύλαξη, καθώς και η επιβολή μέτρων από την τοπική αρμόδια αρχή, όπως η χρήση φίμωτρου και ο περιορισμός της κυκλοφορίας του σκύλου. Όσον αφορά τη 24χρονη γυναίκα, η οποία είχε την ευθύνη του σκύλου τη στιγμή του περιστατικού, μετά τη γνωμάτευση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ότι το ζώο ανήκει σε απαγορευμένη φυλή (Πιτ Μπουλ), αναμένεται να κατηγορηθεί και για το αδίκημα της κατοχής απαγορευμένου σκύλου. Οι ίδιες πληροφορίες της ιστοσελίδας μας αναφέρουν ότι ο σκύλος είναι εγγεγραμμένος σε άλλο πρόσωπο, το οποίο επίσης αναμένεται να κατηγορηθεί για το ίδιο αδίκημα.

Υπενθυμίζεται ότι η 24χρονη αφέθηκε ελεύθερη το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9) , αφού κατηγορήθηκε γραπτώς. Αναμένεται να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου, καθώς αντιμετωπίζει και το αδίκημα των αμελών και απερίσκεπτων πράξεων, βάσει του Άρθρου 236 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και για ανεπιτήρητο σκύλο, βάσει του Άρθρου 18(3) του Περί Σκύλων Νόμου.

Παρέμβαση του Amstaff Club με αφορμή τον τραυματισμό του κοριτσιού

Ο Amstaff Club εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τη λύπη του για το περιστατικό και ευχόμενος ταχεία ανάρρωση στο παιδί. Ο Όμιλος τονίζει ότι σκύλος χωρίς επίσημα πιστοποιητικά καθαροαιμίας από αναγνωρισμένο κυνολογικό όμιλο δεν μπορεί να θεωρηθεί Amstaff, παρά τις εξωτερικές ομοιότητες. «Είναι λάθος να χαρακτηρίζεται αυθαίρετα οποιοδήποτε σκυλί ως Amstaff», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι τα Amstaff δεν πρέπει να συγχέονται με τα Πιτ Μπουλ, καθώς πρόκειται για διαφορετικές φυλές με διακριτά πρότυπα και χαρακτηριστικά. «Η συμπεριφορά κάθε σκύλου διαμορφώνεται από την ανατροφή, το περιβάλλον και την εκπαίδευση που λαμβάνει – και όχι αποκλειστικά από τη φυλή του», αναφέρεται χαρακτηριστικά. «Το Amstaff είναι ένας ισορροπημένος, κοινωνικός και αφοσιωμένος σκύλος όταν μεγαλώνει σωστά».

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11 το πρωί της Κυριακής (31/8), όταν λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για επίθεση σκύλου σε ανήλικο. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν πως το δίχρονο κορίτσι είχε δεχθεί δαγκώματα στα κάτω άκρα. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και ακολούθως στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία. Οι γιατροί διαπίστωσαν πολλαπλά τραύματα στα πόδια, τα οποία απαιτούσαν συρραφή, ενώ το παιδί παραμένει για νοσηλεία, λαμβάνοντας αντιβιοτική αγωγή. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή και εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς.