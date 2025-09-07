Διάταγμα οκταήμερης κράτησης εξέδωσε το Δικαστήριο κατά 44 χρόνου σχετικά με υπόθεση εμπρησμού οχημάτων το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Δεκέλειας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία γύρω στις 4.30π.μ. το Σάββατο, λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε υποστατικό στην περιοχή Δεκέλειας. Λίγα λεπτά αργότερα, σε κοντινή απόσταση από το πρώτο περιστατικό, έγινε αντιληπτή φωτιά σε τέσσερα ακινητοποιημένα οχήματα, που βρίσκονταν σταθμευμένα έξω από μηχανουργείο.

Οι δύο φωτιές κατασβέστηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αφού κατέστρεψαν ολοσχερώς τόσο το υποστατικό, όσο και τα τέσσερα οχήματα. Ελαφρές ζημιές, προκλήθηκαν και σε αυτοκίνητο, που βρισκόταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση από τα πιο πάνω οχήματα.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας, διαφάνηκε ότι οι φωτιές τέθηκαν κακόβουλα. Από περαιτέρω διερεύνηση εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 44χρονου, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.