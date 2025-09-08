Θέτει τον εαυτό του στη σκηνή και στην περιοχή του Τροόδους ο 32χρονος, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για εμπρησμό στο Κρατικό Δάσος Τροόδους. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι πέταξε τρία σβηστά αποτσίγαρα κατά τη διαδρομή, ωστόσο όπως ανέφερε γραπτώς κατά την ανάκρισή του, δεν είχε κακόβουλη πρόθεση να προκαλέσει φωτιά.

Ο 32χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας (8/9) ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος κράτησής του για περίοδο έξι ημερών. Το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της Αστυνομίας και διέταξε την προφυλάκισή του.

Όπως πληροφορείται το philenews μετά την φωτιά, στη σκηνή έσπευσαν μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, του Αστυνομικού Σταθμού Πλατρών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Από τις εξετάσεις εντοπίστηκε και παραλήφθηκε ως τεκμήριο στερεό πετρέλαιο.

Στις 5 Σεπτεμβρίου, το τεκμήριο εξετάστηκε από αξιωματικό της Πυροσβεστικής με τη χρήση ειδικής συσκευής ανίχνευσης όπου εντοπίστηκε εύφλεκτη ύλη.

Την ίδια ημέρα, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, έλαβε πληροφορία από πολίτη ότι το βράδυ της Πέμπτης είδε συγκεκριμένο όχημα, το οποίο οδηγούσε νεαρό πρόσωπο, να ρίχνει κάποιο αντικείμενο.

Ο πληροφοριοδότης αρνήθηκε να δώσει γραπτή κατάθεση, δηλώνοντας ότι θέλει να παραμείνει ανώνυμος.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι το όχημα είναι εγγεγραμμένο σε συγγενικό πρόσωπο του 32χρονου υπόπτου. Αστυνομικοί μετέβησαν στην κατοικία του, όπου ο 32χρονος ανέφερε ότι εκείνος οδηγεί το όχημα. Στη συνέχεια κλήθηκε και προσήλθε στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού.

Στην κατάθεσή του, ο 32χρονος παραδέχθηκε ότι βρισκόταν στη σκηνή τόσο χρονικά όσο και τοπογραφικά. Ανέφερε ότι εργάζεται στο παλιό Νοσοκομείο Λεμεσού και μετά τη λήξη της βάρδιας του γύρω στις 20:00 το βράδυ, πήγε στην οικία του.

Επειδή, όπως είπε, ήταν τα γενέθλιά του αλλά δεν είχε την αναμενόμενη ανταπόκριση από το φιλικό και οικογενειακό του περιβάλλον, αποφάσισε να πάει περίπατο στο Τρόοδος για να ηρεμήσει και να σκεφτεί.

Κατά τη διαδρομή προς την πλατεία Τροόδους κάπνιζε και πετούσε αποτσίγαρα στον δρόμο. Κοντά στην κατασκήνωση του Τροόδους πέταξε ένα αποτσίγαρο το οποίο, όπως ισχυρίστηκε, ήταν σβηστό. Συνολικά παραδέχθηκε ότι πέταξε τρία αποτσίγαρα έξω από το όχημα, τα οποία –κατά τον ίδιο– ήταν όλα σβηστά.

Υποστήριξε επίσης ότι δεν είχε κακόβουλη πρόθεση να προκαλέσει φωτιά.

Για την ολοκλήρωση των εξετάσεων αναμένεται να ληφθούν άλλες 22 καταθέσεις, να διερευνηθούν οι ισχυρισμοί του υπόπτου και οι διακινήσεις του, να ληφθεί γραπτή κατάθεση από τον πληροφοριοδότη και να μελετηθούν πλάνα από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής. Εναντίον του 32χρονου διερευνάται υπόθεση εμπρησμού, και αδικήματα σε σχέση με τον Περί Δασών νόμο.

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 9:00 το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (4 Σεπτεμβρίου), πολίτης που κινούνταν με το όχημά του στον δρόμο Πλατρών–Τροόδους αντιλήφθηκε φωτιά στο πρανές του δρόμου, σε έκταση τριών με τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων, την οποία κατέσβησε πριν επεκταθεί.

Μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής που έφτασαν στην περιοχή διενήργησαν εξετάσεις και διαπίστωσαν ότι η φωτιά είχε τεθεί κακόβουλα. Στο σημείο εντοπίστηκε στερεό πετρέλαιο, το οποίο παραλήφθηκε ως τεκμήριο.