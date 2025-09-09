Στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου θα βρεθεί εκ νέου σήμερα το θέμα των χρεώσεων που επιβάλλουν εταιρείες διανομής αυτοκινήτων για την αντικατάσταση ελαττωματικών αερόσακων Takata, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων μεταξύ καταναλωτών.

Στο επίκεντρο της συζήτησης είναι η πρακτική εταιρειών διανομής, οι οποίες, παρά την ελαττωματική φύση των αερόσακων, φέρονται να επιβάλλουν χρεώσεις έως και €150 ως διοικητικά έξοδα που προκύπτουν πριν την αντικατάσταση τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί ιδιοκτήτες μεταχειρισμένων οχημάτων επιλέγουν να καθυστερήσουν ή να αποφύγουν τελείως τα ραντεβού για αντικατάσταση, αναμένοντας ενδεχόμενη πολιτική απόφαση για τερματισμό των χρεώσεων.

Μάλιστα, πληροφορίες κάνουν λόγο για σημαντική μείωση των ραντεβού, από περίπου 40 ημερησίως σε αισθητά χαμηλότερο αριθμό, γεγονός που αποδίδεται στην αβεβαιότητα που δημιουργεί η δημόσια συζήτηση και η πιθανότητα απαλλαγής από τη χρέωση.

Ένα από τα κύρια προβλήματα που διαπιστώνει το Υπουργείο Εμπορίου αφορά την ερμηνεία του όρου «οικονομικός φορέας» στον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, η οποία διεξήγαγε σχετική έρευνα, ανέφερε πως δεν μπορεί να επιβάλει πρόστιμα ή να διατάξει τερματισμό των χρεώσεων, καθώς ο νόμος δεν καλύπτει σαφώς τους διανομείς που δεν εισάγουν οι ίδιοι τα οχήματα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόλογος θεωρείται ο «οικονομικός φορέας» που φέρνει το προϊόν στην αγορά, ωστόσο στις περιπτώσεις όπου το όχημα έχει εισαχθεί μεταχειρισμένο από τρίτους, ο διανομέας δεν φέρει τυπικά την ίδια υποχρέωση, δημιουργώντας έτσι ρυθμιστικό κενό.

Αίσθηση προκάλεσε και η επιστολή εταιρείας διανομέα στην Κύπρο, προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, βουλευτή Κυριάκο Χατζηγιάννη. Στην επιστολή, η εταιρεία διευκρινίζει ότι η σχέση της με την ευρωπαϊκή εταιρεία με την οποία είναι συμβατικά διορισμένη ως εξουσιοδοτημένες για τις πωλήσεις οχημάτων στην Κύπρο, διέπεται από αυστηρές συμβατικές και εμπορικές ρήτρες, και τονίζει πως τα οχήματα που διαχειρίζεται συμμορφώνονται πλήρως με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας.

Επιπλέον, η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει εξουσιοδότηση να αποκαλύψει το περιεχόμενο των συμβάσεων της με την εταιρεία, επικαλούμενη ρήτρες εμπιστευτικότητας. Παράλληλα, σημειώνει ότι η ευθύνη της περιορίζεται σε «Συμβατικά Οχήματα» που έχουν εισαχθεί από την ίδια και όχι σε οχήματα που προέρχονται από τρίτες αγορές χωρίς Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου.