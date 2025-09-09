Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έκρινε ότι η καταγραφή υπέρβασης ορίου ταχύτητας από φορητή συσκευή φωτοεπισήμανσης έγινε σύμφωνα με τον νόμο, καταδικάζοντας στις 5 Σεπτεμβρίου πολίτη που είχε αρνηθεί ενοχή για την παράβαση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, εξετάστηκαν ζητήματα που άπτονται του περί Τροχαίων Αδικημάτων Νόμου του 2001, μεταξύ των οποίων ο χειρισμός και η λειτουργία των κινητών καμερών, η διαδικασία καταγραφής, η επίδοση ειδοποίησης για εξώδικο πρόστιμο, η προστασία προσωπικών δεδομένων, αλλά και το γεγονός ότι στη φωτογραφία της παράβασης φαινόταν μόνο το πίσω μέρος του οχήματος και όχι το πρόσωπο του οδηγού.

Το Δικαστήριο κατέληξε ότι η φωτογραφία πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς ο νόμος επιτρέπει εναλλακτικά την παρουσίαση φωτογραφίας του οχήματος κατά την ώρα της καταγραφής. Επιπλέον, η επίδοση του εξωδίκου με συστημένη επιστολή κρίθηκε σύννομη.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι ο κατηγορούμενος, αν και ιδιοκτήτης του οχήματος, δεν απέστειλε εντός της προθεσμίας τα στοιχεία του οδηγού, όπως όφειλε, ούτε προσκόμισε μαρτυρία που να δημιουργεί αμφιβολίες για το αν ήταν ο ίδιος στο τιμόνι.

«Η Κατηγορούσα Αρχή δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει περαιτέρω στοιχεία για τον οδηγό, τα οποία μπορεί να γνωρίζει μόνο ο ιδιοκτήτης», σημειώνει το Δικαστήριο, υπογραμμίζοντας ότι η γενική αμφισβήτηση του κατηγορουμένου δεν επαρκούσε για να ανατραπεί η κατηγορία.

Ως αποτέλεσμα, ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος ως ιδιοκτήτης και οδηγός του οχήματος που παραβίασε το όριο ταχύτητας. Την υπόθεση χειρίστηκε εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα η Δημόσια Κατήγορος Γεωργία Σοφοκλή.

ΚΥΠΕ