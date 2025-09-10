Σύννεφα, βροχές και καταιγίδα προβλέπει το Τμήμα Μετεωρολογία. Την περιοχή μας επηρεάζει εποχική χαμηλή πίεση.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, που πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.