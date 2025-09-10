Από δεσμοφύλακες, φυλακισμένοι… Στους υπάλληλους του σωφρονιστικού ιδρύματος Γεώργιο Κυριακίδη και Σάββα Χρίστου επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών για για την υπόθεση φόνου εκ προμελέτης του 41χρονου Τουρκοκύπριου κρατούμενου των Κεντρικών Φυλακών, Τανσού Τσιντάν στις 27/10/2022.

Το μεγάλο ερώτημα από την ετυμηγορία του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας που ανακοινώθηκε πριν από λίγο, είναι πού θα εκτίσουν την ποινή τους οι προαναφερθέντες. Αμφότεροι κρίθηκαν ένοχοι στην κατηγορία της ανθρωποκτονίας στη βάση του άρθρου 205 του Ποινικού Κώδικα και συγκεκριμένα ότι επέφεραν το θάνατο του Τσιντάν με παράνομη παράλειψη (υπαίτια αμέλεια), παραλείποντας, δηλαδή, να διενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγχους και να προβούν σε σειρά μέτρων στο πλαίσιο των καθηκόντων τους (ασφαλής φρούρηση, λήψη μέτρων προστασίας, ιατρική περίθαλψη).

Στον συνάδελφό τους και προϊστάμενο της βάρδιας κατά τα επίδικα γεγονότα, Στέλιο Γεωργίου, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή. Κατά την επίδικη περίοδο εκτελούσε καθήκοντα προϊστάμενου στη συγκεκριμένη βάρδια και αντιμετώπιζε κατηγορίες πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης και παραμέλησης υπηρεσιακού καθήκοντος.

Στον 37χρονο Βεϊζί Μπαντούρ που διέπραξε το έγκλημα, όπως αναμενόταν, επιβλήθηκε ποινή δια βίου φυλάκισης.

Τέλος στον Ρεζά Μοχαμαντάν, ο οποίος καταδικάστηκε σε δυο κατηγορίες που αφορούν την κατοχή μεθαμφεταμίνης και την προμήθειά της στον καταδικασθέντα για φόνο εκ προμελέτης, επιβλήθηκε μονοετής ποινή φυλάκισης για έκαστο αδίκημα.

