Σε απεργιακό κλοιό τίθεται αύριο ολόκληρη η χώρα λόγω της παναπεργίας για την ΑΤΑ την οποία εξήγγειλαν οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, ΔΕΟΚ. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις θα βρίσκονται σε εξέλιξη από τις 11:00 το πρωί έως τις 2:00 το μεσημέρι και αναμένεται να προκαλέσουν χάος, αφού ανάμεσα σε άλλα επηρεάζονται σχολεία, αεροδρόμια, νοσοκομεία, συγκοινωνίες και οδικό δίκτυο.

Σχολεία

Για τους χιλιάδες μαθητές όλων των βαθμίδων, οι οποίοι πρόκειται να επηρεαστούν, εξήγγειλε σχετική ανακοίνωση το υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες πως με γνώμονα την ασφάλεια και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μαθητών/ριών, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

i. Οι γονείς/κηδεμόνες έχουν την ευθύνη για την παραλαβή των παιδιών τους από τη σχολική τους μονάδα στις 11:00 π.μ.

ii. Για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία κατά την αναχώρησή τους από το σχολείο, δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια επιστροφής. Ως εκ τούτου, οι γονείς/κηδεμόνες των εν λόγω μαθητών/ριών, καλούνται όπως μεριμνήσουν για την παραλαβή των παιδιών τους κατά την αναχώρησή τους από το σχολείο.

iii. Όσον αφορά στους/στις μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν σε Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο/Σχολείο Ειδικού Ενδιαφέροντος, σημειώνεται ότι μετά το πέρας της παναπεργίας όλοι οι εργαζόμενοι θα επιστρέψουν στα καθήκοντά τους. Ως εκ τούτου, όσοι γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν να επιστρέψουν τα παιδιά τους στο Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο/Σχολείο Ειδικού Ενδιαφέροντος θα πρέπει να τα μεταφέρουν οι ίδιοι στις 14:00 στο σχολείο και να τα παραλάβουν με τη λήξη των μαθημάτων.

iv. Η σίτιση των μαθητών/ριών του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου/Σχολείου Ειδικού Ενδιαφέροντος δεν θα προσφερθεί.

v. Τα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία, τα οποία λειτουργούν σε αίθουσες των Δημόσιων Νηπιαγωγείων ή σε κτήρια των Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού ή Δήμων ή Κοινοτήτων, είναι Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, αφού αυτά ιδρύονται και λειτουργούν με βάση τους περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμους του 2019 έως 2025 και επομένως οι νηπιαγωγοί που εργάζονται σε αυτά είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ως εκ τούτου, οδηγίες για τη λειτουργία τους την ημέρα της απεργίας, λαμβάνουν από τους εργοδότες τους (Συνδέσμους Γονέων, Δήμους, Συμβούλια Κοινοτικού Εθελοντισμού).

Αεροδρόμιο

Πάνω από 50 πτήσεις στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου αναμένεται να επηρεαστούν από την τρίωρη παναπεργία για την ΑΤΑ, με τον συνολικό αριθμό των επιβατών να ξεπερνά τις 15.000.

Η παναπεργία αναμένεται να προκαλέσει καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων στις δύο αεροπορικές πύλες της Κύπρου. Οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται ήδη σε διαδικασία επαναπρογραμματισμού των πτήσεων.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνήσουν απευθείας με τις αεροπορικές τους εταιρείες, τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα ή τις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης για πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στις πτήσεις τους.

Η Hermes Airports επισημαίνει ότι μόλις ολοκληρωθεί ο επαναπρογραμματισμός των πτήσεων, θα αναρτηθεί ενημέρωση στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.hermesairports.com), την οποία συνιστά στους επιβάτες να επισκέπτονται για πιο πρόσφατες πληροφορίες.

Νοσοκομεία

Τα νοσοκομεία και τα εξωτερικά ιατρεία θα εργαστούν μέχρι τις 11 και μετά από τις 14:00 και μετά. Ωστόσο, προγραμματισμένα ραντεβού και χειρουργεία που εμπίπτουν εντός των ωρών της παναπεργίας θα επαναπρογραμματιστούν. Στα νοσοκομεία θα εργαστεί προσωπικό ασφαλείας.

Χειρόφρενο και για τα λεωφορεία

Παραλύουν και οι συγκοινωνίες, με την Cyprus Public Transport να ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι τα δρομολόγια λεωφορείων της ενδέχεται να επηρεαστούν από την παγκύπρια απεργία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναμένεται σημαντική διατάραξη των δρομολογίων σε όλο το δίκτυο, και η διαθεσιμότητα των προγραμματισμένων γραμμών δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Οι επιβάτες που προγραμματίζουν μετακινήσεις για τις 11 Σεπτεμβρίου καλούνται να το λάβουν υπόψη.

Επιπλέον η CPT ενημερώνει ότι, κατόπιν οδηγιών από το αρμόδιο Υπουργείο, αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθούν ΜΟΝΟ οι πρωινές σχολικές διαδρομές. Δεν θα εκτελεστούν οι διαδρομές της επιστροφής και ως εκ τούτου καλούνται οι γονείς να κάνουν τις δικές τους διευθετήσεις για περισυλλογή των παιδιών τους από το σχολείο.

Ζωντανές ενημερώσεις και οι τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση των υπηρεσιών θα είναι διαθέσιμες μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας της CPT.

Κλείνουν και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολίτη

Λόγω της παγκύπριας στάσης εργασίας για την ΑΤΑ, που εξαγγέλθηκε από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 από τις 11:00 μέχρι τις 14:00.

Οι πολίτες που έχουν ήδη προγραμματισμένα ραντεβού και επηρεάζονται από τη στάση εργασίας, θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος για τη διαδικασία επαναπρογραμματισμού.

Οδικό δίκτυο

Για τις συγκεντρώσεις που θα βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλες τις επαρχίες και ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλή διακίνηση στους δρόμους, ενημερώνει η Αστυνομία.

Συγκεκριμένα αναφέρει σε ανακοίνωση πως στις 12:00 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις στα ακόλουθα σημεία:

Λευκωσία – Υπουργείο Οικονομικών

Λεμεσός – Διοικητήριο

Λάρνακα – Επαρχιακή Διοίκηση

Παραλίμνι – Επαρχιακό Γραφείο Υπουργείου Εργασίας

Πάφος – Επαρχιακή Διοίκηση

Κατά τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων ενδεχομένως στις πιο πάνω περιοχές να επηρεαστεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο. Ως εκ τούτου, η Αστυνομία έχει εκπονήσει επιχειρησιακά σχέδια σε όλες τις επαρχίες και θα είναι παρούσα για την παροχή τροχαίων διευκολύνσεων. Καλείται το κοινό να ακολουθεί τις υποδείξεις της Αστυνομίας για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης.

Να σημειωθεί ότι, με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει τη δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυση της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.