Πάνω από 50 πτήσεις στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου αναμένεται να επηρεαστούν από την τρίωρη παναπεργία για την ΑΤΑ που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Hermes Airports στο ΚΥΠΕ. Ο συνολικός αριθμός των επιβατών που θα επηρεαστούν αναμένεται να ξεπεράσει τις 15.000.

Η παναπεργία, που θα διαρκέσει από τις 11:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, θα προκαλέσει καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων στις δύο αεροπορικές πύλες της Κύπρου. Οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται ήδη σε διαδικασία επαναπρογραμματισμού των πτήσεων και οι επιβάτες θα ενημερωθούν για τυχόν αλλαγές στις ώρες αναχώρησης ή άφιξης.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνήσουν απευθείας με τις αεροπορικές τους εταιρείες, τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα ή τις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης για πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στις πτήσεις τους.

Η Hermes Airports επισημαίνει ότι μόλις ολοκληρωθεί ο επαναπρογραμματισμός των πτήσεων, θα αναρτηθεί ενημέρωση στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.hermesairports.com), την οποία συνιστά στους επιβάτες να επισκέπτονται για πιο πρόσφατες πληροφορίες.