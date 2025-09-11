Τροχαία σύγκρουση με φορτηγό σημειώθηκε νωρίς το πρωί στον παλαιό δρόμο Λεμεσού – Λευκωσίας, παρά το παλαιό σφαγείο Κοφίνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σύγκρουση έγινε γύρω στις 5:30 το πρωί, όταν οδηγός φορτηγού απώλεσε το έλεγχο του οχήματος του.

Αρχικά προσέκρουσε σε πάσσαλο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), τον οποίο και απέκοψε και στη συνέχεια σε υποστατικό.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας καθώς και συνεργείο της ΑΗΚ. Ο 29χρονος Ελληνοκύπριος οδηγός του φορτηγού απεγκλωβίστηκε από την ΕΜΑΚ και μεταφέρθηκε στις Πρώτες Βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Οι εξετάσεις για τα αίτια του ατυχήματος συνεχίζονται.