Ναρκωτικά στο κελί κατάδικου των Κεντρικών Φυλακών εντόπισαν την Τετάρτη (10/9) μετά από έρευνα δεσμοφύλακες και τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβαν μέλη του κλιμακίου της ΥΚΑΝ Λευκωσίας.

Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν ύστερα από αιφνιδιαστική έρευνα της διεύθυνσης των φυλακών που διενεργήθηκε το πρωί στο κελί του συγκεκριμένου κρατούμενου, ο οποίος δεν έχει απασχολήσει ξανά και δεν ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που θεωρούνται ως υψηλού κινδύνου. Όπως πληροφορείται το philenews, στο κελί του εντοπίστηκε μια κόλλα Α4 η οποία είναι εμποτισμένη με ναρκωτική ουσία.

Αμέσως κλήθηκαν μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών όπου και έσπευσαν στις φυλακές και διενήργησαν περαιτέρω έρευνες στο κελί, κατά τη διάρκεια των οποίων εντοπίστηκαν και άλλες μικροποσότητες ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, βρέθηκε μικρή ποσότητα κρυσταλλικής ουσίας που πιστεύεται ότι είναι μεθαμφεταμίνη.

Τα ναρκωτικά παραλήφθηκαν για αναλύσεις και επιστημονικές εξετάσεις, θα σταλούν και στο Κρατικό Χημείο, ενώ ο κατάδικος θα υποστεί τις συνέπειες που προβλέπονται βάσει των περί Τμήματος Φυλακών νόμων. Σημειώνεται ότι η κόλλα με ναρκωτικά αποτελεί από μόνη της δεκάδες δόσεις, αφού είναι διαμορφωμένη σε μικρά τετράγωνα, ώστε ο χρήστης να αποκόπτει ένα πολύ μικρό κομματάκι τη φορά και να το τοποθετεί κάτω από τη γλώσσα του.

Ναρκωτικά με παρόμοιο τρόπο είχαν εντοπιστεί και στο παρελθόν και σε μια περίπτωση μετά από έλεγχο, βρέθηκαν και στην κατοχή δεσμοφύλακα. Τώρα η διεύθυνση των φυλακών προσπαθεί να εντοπίσει την πηγή μεταφοράς των ναρκωτικών στο σωφρονιστικό ίδρυμα, γι’ αυτό και προβαίνει σε περαιτέρω εξετάσεις.