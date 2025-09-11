Σημαντική στιγμή στην έρευνα για ανακάλυψη ζωής στον κόκκινο πλανήτη χαρακτήρισε ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος, Γιώργος Δανός, τη χθεσινή ανακοίνωση της NASA ότι δείγμα που συλλέχθηκε από τον Άρη πιθανώς να παραπέμπει σε αρχαία μικροβιακή ζωή.

«Δεν έφτασε ακόμη η ιστορική στιγμή της ανακοίνωσης ότι έχουμε εντοπίσει ζωή, είναι όμως ένα βήμα πριν, δηλαδή υπάρχουν σημαντικά ευρήματα τα οποία υποδεικνύουν ότι υπήρχε πιθανώς ζωή στον κόκκινο πλανήτη πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια», σημείωσε.

Ο κ. Δανός εξήγησε ότι βρέθηκαν πάνω στους βράχους δείγματα, παρόμοια με εκείνα που συναντώνται στη Γη όταν βακτήρια και άλλοι μικροοργανισμοί «χωνεύουν» υλικά όπως φωσφόρο, αφήνοντας τα χαρακτηριστικά τους παράγωγα στην επιφάνεια. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι μόνο με τη σωστή μελέτη των δειγμάτων στη Γη μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα, γι’ αυτό «παραμένει απλώς ένδειξη πιθανής ζωής».

«Για αυτό και το χαρακτηρίζουμε σημαντικό βήμα και όχι ιστορική στιγμή, διότι η ιστορική στιγμή όταν και εφόσον θα ανακοινωθεί ότι έχουμε βρει ζωή είτε στο παρελθόν είτε σήμερα εξακολουθεί να είναι μπροστά μας», ανέφερε.

Ο ίδιος χαιρέτισε την ανακοίνωση και πρόσθεσε: «Είμαστε σε αναμονή για νεότερα για να δούμε πότε θα έρθει αυτή η πολυπόθητη στιγμή που θα γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν».

Σύμφωνα με τη NASA, δείγμα που συλλέχθηκε από το ρόβερ Perseverance Mars στον κρατήρα Jezero, από έναν βράχο με το όνομα “Cheyava Falls” και την εσωτερική ονομασία “Sapphire Canyon”, περιέχει πιθανές βιο-υπογραφές, όπως δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature.

«Αυτό το εύρημα από το Perseverance, που ξεκίνησε υπό τον Πρόεδρο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, είναι το πιο κοντινό που έχουμε φτάσει ποτέ στην ανακάλυψη ζωής στον Άρη. Η αναγνώριση μιας πιθανής βιο-υπογραφής στον κόκκινο πλανήτη είναι μια πρωτοποριακή ανακάλυψη και μια ανακάλυψη που θα προωθήσει την κατανόησή μας για τον Άρη», δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής της NASA, Sean Duffy.

