Ποινή φυλάκισης τριών ετών επέβαλε χθες το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στον τέως επίτροπο Εθελοντισμού Γιάννη Γιαννάκη, για την υπόθεση των πλαστών επίσημων εγγράφων που χρησιμοποίησε για πρόσληψή του στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

Η Ανώτερη Επαρχιακή Δικαστής, Νικόλ Γρηγορίου, επέβαλε διαδοχικές ποινές φυλάκισης 18 μηνών για δυο περιπτώσεις που παρουσίασε τα εν λόγω πλαστά έγγραφα.

Πιο συγκεκριμένα, του επέβαλε ποινές φυλάκισης 18 μηνών σε κάθε μια από τις τρεις κατηγορίες που παραδέχθηκε (2,6 και 8), καταλήγοντας πως οι ποινές στις κατηγορίες «2» και «6» δεν πρέπει να συντρέχουν.

«Προέβη εκ νέου…»

Εξηγώντας το σκεπτικό της, σημείωσε πως «ειδικότερα, λόγω της απουσίας επαρκούς χρονικής εγγύτητας, αλλά και της κυκλοφορίας διαφορετικού (απολυτήριο) και επιβαρυντικά διαφοροποιημένου (τίτλος σπουδών με επιπρόσθετη πλαστή σφραγίδα) πλαστού εγγράφου, φρονώ ότι η παρούσα είναι περίπτωση κατά την οποία τυχόν επιβολή συντρεχουσών ποινών δεν θα αντανακλούσε τον τρόπο που συνειδητά ενήργησε ο κατηγορούμενος, ο οποίος μεθοδικά και προφανώς εκμεταλλευόμενος την μέχρι τότε ατιμωρησία της πρώτης του παρανομίας, προέβη εκ νέου στη διάπραξη αδικήματος της κυκλοφορίας του πλαστού εγγράφου, σχεδόν 2 χρόνια μετά την πρώτη φορά, διεκδικώντας νέα θέση και υποβάλλοντας νέα πλαστά έγγραφα».

«Αναγκαιότητα αποτροπής»

Εξάλλου, η Ανώτερη Επαρχιακή Δικαστής, Νικόλ Γρηγορίου, δεν άφησε αμφιβολίες για τους λόγους που αποφάσισε να απορρίψει το ενδεχόμενο αναστολής της ποινής φυλάκισης. Στην ετυμηγορία της, αιτιολογεί γιατί κατέληξε να μην επιβάλει ποινή με ανασταλτικό χαρακτήρα.

Αναλύοντας το σκεπτικό της σημειώνει, χαρακτηριστικά, ανάμεσα σ΄ άλλα, ότι ο Γιαννάκη χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα επανειλημμένα με πλήρη επίγνωση των πράξεών του, για να αποκομίσει όφελος έναντι άλλων συμπολιτών του.

Το ακόλουθο απόσπασμα από την -έκτασης 28 σελίδων- απόφασή της είναι αρκούντως ενδεικτικό: «Τα περιστατικά της υπόθεσης είναι ιδιαιτέρως σοβαρά και η αναγκαιότητα γενικής αποτροπής είναι επιβεβλημένη. Δεν πρόκειται για μια περίπτωση ανθρώπου που έκανε ένα επιπόλαιο σφάλμα πριν από 30 χρόνια. Ο κατηγορούμενος ενήργησε με προσχεδιασμό και εκμεταλλευόμενος τους καρπούς των παράνομων ενεργειών του, ακολούθησε μια ανελικτική πορεία δεκαετιών η οποία στηρίχθηκε σε πλαστά πτυχία και πιστοποιητικά. Αυτό, χωρίς να κατέχει τα προσόντα των θέσεων για τις οποίες αρχικά προσλήφθηκε και στη συνέχεια προήχθη. Μετά τον αρχικό διορισμό του, διορίσθηκε σε θέση προαγωγής με δεδομένο ότι, μεταξύ άλλων πληρούσε την απαίτηση κατοχής πανεπιστημιακού διπλώματος, ενώ παράλληλα ευνοήθηκε με την απαλλαγή από την υποχρέωση να υπηρετήσει με δοκιμασία. Στη συνέχεια αποσπάστηκε στο Προεδρικό μέχρι το έτος 2021, ενώ εξακολουθούσε να κατέχει ταυτόχρονα και τη μόνιμη θέση λειτουργού νεολαίας στον ΟΝΕΚ. Μόνο όταν υποβλήθηκε η εναντίον του καταγγελία και ξεκίνησε η διερεύνηση τερματίστηκε η απόσπαση του και τέθηκε σε διαθεσιμότητα».

Στην δε κατακλείδα, σημειώνει: «(…) κάτι τέτοιο θα εξουδετέρωνε την απαξία τέτοιων συμπεριφορών και θα έστελνε το μήνυμα σε επίδοξους παραβάτες ότι η εξαπάτηση, η αναξιοκρατία και η φυγοπονία παραμένουν ατιμώρητες αν δεν αποκαλυφθούν έγκαιρα».

«Επαναλαμβανόμενη»

Σε άλλο σημείο, όπου αξιολογεί τους παράγοντες που έλαβε υπόψιν της, αναφέρει: «Επιβαρυντικά επενεργεί εν προκειμένω το γεγονός ότι επέδειξε επαναλαμβανόμενη παραβατική συμπεριφορά καθώς και ότι εξαπάτησε τις Aρχές για ιδιοτελείς σκοπούς. Δεν μπορεί να παραγνωριστεί το γεγονός ότι επί 30 συναπτά έτη ο κατηγορούμενος λαμβάνει μισθό από τα δημόσια ταμεία, έχοντας εξασφαλίσει θέσεις εργασίας ισχυριζόμενος ότι κατείχε συγκεκριμένα προσόντα χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αποκτώντας προβάδισμα με αυτόν τον τρόπο έναντι των ανθυποψηφίων συμπολιτών του.

Με κάθε σεβασμό προς τον κατηγορούμενο, δεν θεωρώ ότι το γεγονός ότι ανταποκρίθηκε με επάρκεια σε συγκεκριμένα καθήκοντα του, επαρκεί για να αντισταθμίσει τον τρόπο με τον οποίο έθεσε τον εαυτό του σε πλεονεκτική θέση και κατά συνέπεια εξασφάλισε τις συγκεκριμένες θέσεις. Ως εκ τούτου οι επιστολές που κατατέθηκαν, κατά τη γνώμη μου δεν μπορούν να αποτελέσουν ουσιαστικό μετριαστικό παράγοντα».

«Με τον πιο λυπηρό…»

Η Δικαστής δεν παραλείπει να επισημάνει τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τους αρμόδιους στο πλαίσιο πρόσληψης και την αναξιοκρατία που επικρατεί: «Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι μέσα από τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης αναδεικνύεται με τον πιο λυπηρό και απογοητευτικό τρόπο η διαχρονική ανεπάρκεια των αρμοδίων να ασκήσουν αποτελεσματικό έλεγχο και να ακολουθήσουν αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης και προαγωγής. Αυτή όμως η νοσηρότητα σε καμία περίπτωση μπορεί να δικαιολογήσει τις έκνομες πράξεις του κατηγορούμενου ή να αποτελέσει μετριαστικό παράγοντα».

Τα επίδικα γεγονότα

Παραθέτουμε αυτούσια αναφορά από την απόφαση που είναι ενδεικτική των γεγονότων για τα οποία επιβλήθηκαν οι προαναφερθείσες ποινές: «Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Κατηγορούμενος κατά ή περί την 10.2.1995 εν γνώσει του και δολίως έθεσε σε κυκλοφορία πλαστό επίσημο έγγραφο, δηλαδή κατέθεσε στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου πλαστό έγγραφο πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών ‘B.S. in Civil Engineering San Diego State University‘ των Η.Π.Α. παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως κάτοχο αυτού, ενώ γνώριζε ότι αυτό δεν ίσχυε στην πραγματικότητα (2η κατηγορία). Επίσης, κατά ή περί την 28.11.1996 εν γνώσει του και δολίως έθεσε σε κυκλοφορία πλαστό επίσημο έγγραφο, δηλαδή κατέθεσε στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου πλαστό απολυτήριο του Λυκείου Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα, το οποίο είχε αλλοιωθεί, με αποτέλεσμα βαθμοί σε συγκεκριμένα μαθήματα, αλλά και ο γενικός βαθμός να φαίνονται πιο ψηλοί από ότι ίσχυε στην πραγματικότητα (6η κατηγορία). Τέλος, κατά τον ίδιο χρόνο με την ίδια κατηγορία, ο Κατηγορούμενος εν γνώσει του και δολίως έθεσε σε κυκλοφορία πλαστό επίσημο έγγραφο, δηλαδή κατέθεσε στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου πλαστό έγγραφο πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών ‘B.S. in Civil Engineering San Diego State University‘ των Η.Π.Α., το οποίο έφερε πιστοποίηση με σφραγίδες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Πρεσβείας των Η.Π.Α., παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως κάτοχο αυτού, ενώ γνώριζε ότι τόσο το έγγραφο, όσο και η πιστοποίηση και οι σφραγίδες δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα (8η κατηγορία)».

Να σημειωθεί ότι για λογαριασμό του Γενικού Εισαγγελέα χειρίστηκε την υπόθεση η δικηγόρος της Δημοκρατίας, Μαρίνα Μασούρα.

Χωρίς οικονομικό κόστος ο Γιαννάκη, αίτημα για αποφυλάκιση στα τέλη του 2026

• Αναπάντητη η επιστολή του Χριστοφίδη στον ΟΝΕΚ για την υπόθεση

Ανεξάρτητα από τις απόψεις που εκφράζονται για την ποινή φυλάκισης τριών ετών στον τέως επίτροπο Εθελοντισμού Γιάννη Γιαννάκη, τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί πλέον φέρνουν στο προσκήνια δυο βασικές παραμέτρους.

Πρώτον, ο 61χρονος πρώην αξιωματούχος έχει δυνατότητα αιτήματος αποφυλάκισης με όρους στα τέλη του 2026 και δεύτερον, δεν θα έχει οποιοδήποτε προσωπικό κόστος για τα χρήματα που λάμβανε από τον ΟΝΕΚ στη βάση της παράνομης πρόσληψής του.

Σε ό,τι αφορά την πρώτη παράμετρο ο Γιαννάκη βάσει της νομοθεσίας θα έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα για αποφυλάκιση με όρους μόλις εκτίσει το ήμισυ της ποινής του. Κάθε έτος φυλάκισης εκτίεται στους εννέα μήνες (27 μήνες συνολικά). Κατά συνέπεια, θα έχει την ευκαιρία να υποβάλει σχετικό αίτημα στο Συμβούλιο Αποφυλάκισης Επ΄ Αδεία για να αποφυλακιστεί με όρους στα τέλη του ερχόμενου έτους.

Όσο για το δεύτερο σημείο, στο κατηγορητήριο η Νομική Υπηρεσία δεν πρόσθεσε κατηγορίες που αφορούν την αντιμισθία του για την πρόσληψή του στον ΟΝΕΚ, η οποία επετεύχθη στη βάση πλαστών επίσημων εγγράφων. Κατά συνέπεια η Δικαστής Νικόλ Γρηγορίου δεν κλήθηκε να αποφασίσει για οικονομικής φύσεως αδίκημα. Επιπλέον, δεν έχει κινηθεί κάποια διαδικασία για ανάκτηση έστω μέρους της αντιμισθίας που λάμβανε από τον ΟΝΕΚ.

Να σημειωθεί ότι είναι αμφίβολο κατά πόσον μπορεί να ολοκληρωθεί πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του μέχρι τη συμπλήρωση των 63 ετών του και τη συνταξιοδότησή του.

Εδώ να θυμίσουμε πως τον περασμένο Φεβρουάριο ο βουλευτής Χρίστος Χριστοφίδης κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής, είχε επισημάνει τα ακόλουθα: «Σε 48 μήνες διαθεσιμότητας ο κ. Γιαννάκη θα λάβει μισθούς συνολικής αξίας περίπου €76.800».

Εξάλλου, στις 15 Ιανουαρίου είχε αποστείλει επιστολή προς την αναπληρώτρια εκτελεστική διευθύντρια του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), Μαρία Μιλτιάδους. Ζητούσε επίσημη και τεκμηριωμένη ενημέρωση από τον ΟΝΕΚ, κατά πόσο ο Οργανισμός συνεχίζει να καταβάλλει στον κ. Γιαννάκη τη μισθοδοσία του ή μέρος αυτής, ενόσω τελεί υπό διαθεσιμότητα. «Εάν η απάντηση είναι καταφατική, να με ενημερώσετε για το μηνιαίο ακαθάριστο μισθό του κύριου Γιαννάκη, για το καταβληθέν μέρος του μισθού του, καθώς και το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί από τη μέρα που τέθηκε σε διαθεσιμότητα», σημείωνε χαρακτηριστικά.

Χθες ο «Φ» επικοινώνησε με τον κ. Χριστοφίδη, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι η επιστολή δεν έχει απαντηθεί.