Οργή επικρατεί ανάμεσα σε γονείς μαθητών που φοιτούν στις Τεχνικές Σχολές Λάρνακας και Αγίου Λαζάρου, αφού αποφασίστηκε η διακοπή του δρομολογίου προς τα σχολεία τους, λόγω επεισοδίου σε λεωφορείο.

Από την απόφαση επηρεάζεται η μεταφορά 50 μαθητών, από τα Περβόλια και το Κίτι, κάποιοι εκ των οποίων για τρίτη ημέρα δεν πήγαν στα σχολεία τους. Οι οργανωμένοι γονείς της Λάρνακας, διαμηνύουν, εν τω μεταξύ, όπως ανέφερε στο philenews ο πρόεδρός τους, Κώστα Κώστα, πως εάν δεν επανέλθει το δρομολόγιο, τη Δευτέρα στις 8 το πρωί θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών στην Αραδίππου, ενώ οι μαθητές στις Τεχνικές Σχολές Λάρνακας και Αγίου Λαζάρου θα απέχουν από τα μαθήματά τους.

Το επεισόδιο στο λεωφορείο έγινε την περασμένη Παρασκευή όταν μαθητές, σύμφωνα με τον κ. Κώστα, έριξαν μπουκάλι με νερό στον οδηγό του λεωφορείου. Γι’ αυτόν τον λόγο αποφασίστηκε όπως από την Τετάρτη διακοπεί το δρομολόγιο, με αποτέλεσμα να μην έχουν μέσο μεταφοράς στα σχολεία τους οι 50 μαθητές.

Μετά από παραστάσεις των Συνδέσμων Γονέων των δύο σχολείων, ενημερώθηκε το Υπουργείο Μεταφορών και ζητήθηκε όπως επανέλθει το δρομολόγιο, χωρίς, ωστόσο αποτέλεσμα. Ενημέρωση υπήρξε, σύμφωνα με τον κ. Κώστα και προς το Υπουργείο Παιδείας. «Εμείς θα προχωρήσουμε και σε νομικά μέτρα για αποκλεισμό των μαθητών, εάν δεν επανέλθει το δρομολόγιο», σημείωσε ο κ. Κώστα, υποδεικνύοντας πως παρά τις παρεμβάσεις απελπισμένων γονιών και των Συνδέσμου Γονέων προς το Υπουργείο Μεταφορών και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών δεν έχει βρεθεί λύση.

Πηγές από το Υπουργείο Μεταφορών ανέφεραν στην ιστοσελίδα μας πως υπάρχει πρόθεση για επαναφορά του εν λόγω δρομολογίου με ασφάλεια για όλους τους μαθητές.