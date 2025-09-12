Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών δύο βρέφη 1,5 έτους, σε σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον δρόμο Τρικώμου–Τύμπου, στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με το «γραφείο Τύπου της αστυνομίας» στα κατεχόμενα, το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 14:45, όταν όχημα που οδηγούσε 31χρονη κινούμενη προς την Τύμπου, κοντά στο χωριό Κνώδαρα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ακολούθησε μετωπική σύγκρουση με αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος.

Από τη σύγκρουση έχασαν ακαριαία τη ζωή τους ο 23χρονος οδηγός και η 22χρονη συνεπιβάτιδά του. Τραυματίστηκαν επίσης η 31χρονη οδηγός του πρώτου οχήματος και τα δύο βρέφη που επέβαιναν σε αυτό, τα οποία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της κατεχόμενης Λευκωσίας.

Από το δεύτερο όχημα τραυματίστηκαν ακόμη τρεις επιβαίνοντες. Μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της κατεχόμενης Αμμοχώστου, ενώ ένας άνδρας και μία γυναίκα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της κατεχόμενης Λευκωσίας.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την «αστυνομία».

ΚΥΠΕ