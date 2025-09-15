Εκτός Κεντρικών Φυλακών για ευνόητους λόγους, κρατούνται οι δύο δεσμοφύλακες οι οποίοι καταδικάστηκαν την περασμένη εβδομάδα σε τρία χρόνια φυλάκιση για τον φόνο Τουρκοκύπριου, σε αντίθεση με τον πρώην Επίτροπο Εθελοντισμού Γιαννάκη Γιαννάκη, ο οποίος θα εκτίσει την ποινή του στις Κεντρικές.

Αστυνομία και φυλακές έκριναν ότι δεν ενδείκνυται οι δύο δεσμοφύλακες, που μέχρι πρότινος έλεγχαν τους κρατούμενους, να βρίσκονται στην ίδια μοίρα ή και χειρότερα με αυτούς. Μετά από μελέτη των δεδομένων, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, κρίθηκε ότι δεν μπορούν τα δύο μέλη του προσωπικού να επιστρέψουν στις φυλακές ως κατάδικοι πλέον, γι’ αυτό και κρατούνται σε κελιά αστυνομικού σταθμού της Λευκωσίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, τα κελιά του συγκεκριμένου αστυνομικού σταθμού έχουν κηρυχθεί εδώ και καιρό σε φυλακή, λόγω του υπερπληθυσμού που υπάρχει στις Κεντρικές Φυλακές. Υπέρ της λήψης απόφασης για να εκτίσουν οι δύο την ποινή τους εκτός φυλακών, συνηγόρησε και το γεγονός ότι οι συγκατηγορούμενοί τους θα εκτίσουν την ποινή τους εντός φυλακών, ενώ ενδεχομένως να υπάρχουν κατάδικοι που θα ήθελαν να ενεργήσουν εκδικητικά εις βάρος τους.

Οι δύο δεσμοφύλακες κρίθηκαν ένοχοι στην κατηγορία της ανθρωποκτονίας στη βάση του άρθρου 205 του Ποινικού Κώδικα και συγκεκριμένα ότι ευθύνονται για το θάνατο του Τ/κ Τσιντάν λόγω παράλειψης στη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων και δεν προέβησαν σε σειρά μέτρων στο πλαίσιο των καθηκόντων τους (ασφαλής φρούρηση, λήψη μέτρων προστασίας, ιατρική περίθαλψη).

Σε τρίτο δεσμοφύλακα, που ήταν και ο υπεύθυνος της βάρδιας, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή. Ο φόνος του Τανσού Τσιντάν συνέβη στις 27/10/2022.

Όσον αφορά στον Γιάννη Γιαννάκη, μετά την καταδίκη του, κρατείται στη Λακατάμια και θα οδηγηθεί αύριο στις Κεντρικές Φυλακές, όπου θα γίνει η απαραίτητη αξιολόγηση της κατάστασής του, όπως γίνεται με όλους του κρατούμενους. Θα παραμείνει στο χώρο της αξιολόγησης για ένα 24ωρο και ακολούθως θα οδηγηθεί στο κελί του. Λόγω προβλήματος υγείας παρακολουθείται από γιατρό, ενώ έχουν ληφθεί κάποια πρόσθετα μέτρα ασφάλειας.

Όπως μας αναφέρθηκε αρμοδίως από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Γιαννάκη θα αντιμετωπιστεί όπως όλοι οι κατάδικοι που έχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα. Οποιαδήποτε αίτηση υποβάλει θα αξιολογηθεί στη βάση των κανονισμών των Φυλακών, όπως γίνεται με όλους τους κρατούμενους.

Ο πρώην Επίτροπος Εθελοντισμού έχει καταδικαστεί στις 11/9/2025 σε τρίχρονη ποινή φυλάκισης μετά από παραδοχή του σε τρεις κατηγορίες κυκλοφορίας επίσημου πλαστού επίσημου εγγράφου, σε σχέση με το απολυτήριο λυκείου και το πτυχίο αμερικανικού πανεπιστημίου. Η καταδικαστική απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου μελετάται από τον δικηγόρο του, για να αποφασιστεί αν συντρέχουν λόγοι να εφεσιβληθεί ή όχι.