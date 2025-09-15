Λίγες ώρες μετά τη διάρρηξη σε κατάστημα με επώνυμες τσάντες στη Λεμεσό, η λεία, αξίας περίπου €100.000, εντοπίστηκε «κρυμμένη» σε χώρο πολυκατοικίας που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το κατάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, οι δύο δράστες φέρεται να τοποθέτησαν την κλοπιμαία περιουσία στον χώρο αυτό, πιθανότατα με σκοπό να επιστρέψουν αργότερα για να την παραλάβουν.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν τεθεί τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, τα οποία θα παραληφθούν και θα μελετηθούν από την Αστυνομία, καθώς ενδέχεται να έχουν καταγράψει κρίσιμες κινήσεις των δραστών.

Η λεία των διαρρηκτών ήταν σημαντική, αφού απέσπασαν επώνυμες τσάντες και κοσμήματα αξίας περίπου €100.000 από το κατάστημα, το οποίο βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο της Λεμεσού.

Όπως έχει ήδη γράψει το philenews, οι δύο δράστες χτύπησαν γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/9). Φορώντας κουκούλες, έκοψαν αρχικά τη αλυσίδα από τη μεταλλική πόρτα και στη συνέχεια τη γυάλινη πόρτα εισόδου του καταστήματος. Μπήκαν στον χώρο και άρπαξαν επώνυμες τσάντες και κοσμήματα από μπροστινές εσωτερικές βιτρίνες του καταστήματος, πριν εξαφανιστούν μέσα στη νύχτα.

Οι κινήσεις τους έχουν καταγραφεί από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Στο σημείο έσπευσαν από νωρίς το πρωί μέλη της Αστυνομίας για επιτόπιες εξετάσεις και παραλαβή τεκμηρίων.