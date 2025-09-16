Στην τελική ευθεία εισήλθε η διαδικασία προετοιμασίας ανάληψης της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 1η Ιανουαρίου 2026 από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι κρατικές Υπηρεσίες επιστρατεύουν αεροπλάνα, λιμουζίνες, ταξί, λεωφορεία, κτήρια κ.τ.λ., με σκοπό την ανταπόκριση της χώρας μας στις υποχρεώσεις της. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ως προς τη μεταφορά των συνέδρων και ιδιαίτερα των στελεχών της ΕΕ θα επιστρατευθούν 60 λιμουζίνες. Τα θέματα της μεταφοράς των προσκεκλημένων ανέλαβε να διεκπεραιώσει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Γίνεται αντιληπτό, πως τα ταξί και τα λεωφορεία τα οποία θα δεσμευθούν (επιπλέον των λιμουζινών) ανέρχονται, επίσης, σε δεκάδες.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανέλαβε την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων του Συνεδριακού Κέντρου και του ξενοδοχείου Φιλοξενία, όπως και του Κέντρου Τύπου. Όπως μας ενημερώνουν από το Τμήμα, οι εργασίες εξελίσσονται εντός των χρονοδιαγραμμάτων και εκτιμάται πως εντός Οκτωβρίου θα ολοκληρωθούν.

Σε κάποιες πτυχές που αφορούν τα κατασκευαστικά εμπλέκεται και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΗΜΥ), το οποίο, επίσης, υπάγεται στο υπουργείο Μεταφορών. Από το ίδιο Υπουργείο, η Πολιτική Αεροπορία ανέλαβε τη συνδεσιμότητα Λάρνακας – Βρυξελλών για τη μεταφορά των συμμετεχόντων στις εργασίες της προεδρίας. Ήδη, έχει προκηρυχθεί προσφορά με σκοπό να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αεροπορικές εταιρείες οι οποίες θα εκτελέσουν απευθείας πτήσεις από και προς τη Λάρνακα. Σημειώνεται, πως επειδή δεν υπάρχει απευθείας σύνδεση Κύπρου – Βρυξελλών, εδώ και χρόνια πραγματοποιείται ενδιάμεσος σταθμός στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», οπόταν για να φτάσει κάποιος στον προορισμό του χρειάζεται 8-10 ώρες, οι οποίες είναι πολύτιμες τόσο για το προσωπικό όσον και για τις Υπηρεσίες στις οποίες υπάγεται. Οι απευθείας πτήσεις θα διευκολύνουν τους συνέδρους και εκτιμάται ότι η συμμετοχή στις εργασίες της προεδρίας θα είναι ικανοποιητική, υπό την έννοια ότι, ως έναν βαθμό, θα εκλείψει στο στοιχείο της αναμονής και της ταλαιπωρίας στα αεροδρόμια.

Οι συμβάσεις, με όποιες αεροπορικές εταιρείες επιδείξουν ενδιαφέρον να δρομολογήσουν αεροπλάνα, θα είναι διάρκειας 60 ημερών, όσο δηλαδή θα διαρκέσουν οι εργασίες της προεδρίας στην Κύπρο τους πρώτους δύο μήνες. Αν και οι εργασίες ουσιαστικά αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2026, η συμφωνία με όποια αεροπορική εταιρεία αναλάβει τις πτήσεις αρχίζουν από την 1η Νοεμβρίου.

Πέραν της δρομολόγησης των πτήσεων, η Πολιτική Αεροπορία θα αναλάβει και την οργάνωση της υποδοχής των φιλοξενουμένων στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Καθοριστικός θα είναι και ο ρόλος του υπουργείου Εξωτερικών κυρίως όσον αφορά τις συναντήσεις, τις ομάδες εργασίας, και γενικά το επιδιώκει η κυπριακή προεδρία να συζητηθεί, να αναδειχθεί και να αποφασιστεί στο πλαίσιο των διεργασιών που θα λάβουν χώρα την περίοδο της προεδρίας με τη συμμετοχή στελεχών των διαφόρων κυβερνήσεων των κρατών μελών.

Εμπλοκή στην όλη διαδικασία έχουν και άλλα υπουργεία και οι υπηρεσίες τους. Ανάμεσα στο έργο το οποίο πρέπει να διεκπεραιωθεί, περιλαμβάνεται η συμφωνία με όσους ξενοδόχους ενδιαφέρονται να νοικιάσουν δωμάτια σε συνέδρους, έστω και αν τα έξοδα καλυφθούν από τις χώρες οι οποίες θα εκπροσωπηθούν. Τα μέλη πρέπει να έχουν εικόνα για το κόστος το οποίο θα είναι ομοιόμορφο υπό την έννοια ότι κάθε ξενοδόχος θα χρεώνει την ίδια τιμή σε όλους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν ο παράγοντας της προσφοράς και της ζήτησης, ενώ θα συμφωνηθούν και τα γεύματα/ δείπνα των συνέδρων. Η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως άλλωστε και οι υπόλοιπες χώρες που προεδρεύουν, ακολουθούν συγκεκριμένη πολιτική ως προς τον αριθμό των γευμάτων που προσφέρουν, τα οποία εξαρτώνται από τον αριθμό των συνεδριάσεων στις οποίες συμμετέχει κάθε σύνεδρος.

Ρόλο έχουν να διαδραματίσουν και οι δήμοι Λευκωσίας και Στροβόλου και ειδικότερα στην προετοιμασία και τον εξωραϊσμό κάποιων εγκαταστάσεων, οι οποίες θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των εργασιών της κυπριακής προεδρίας, ενώ θα γίνουν και οδικές ρυθμίσεις σε συνεργασία με την Αστυνομία, η οποία θα διαχειριστεί και τα θέματα ασφάλειας.

Οι εμπλεκόμενοι εκτιμούν ότι όλες οι διεργασίες βρίσκονται σε καλό δρόμο και ότι η προεδρία θα έχει ανάλογη επιτυχία όπως και η προηγούμενη του 2012.

Ξεπεράστηκε το εμπόδιο προσφυγής για τα συστήματα ήχου, εικόνας και διερμηνείας

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση ξεπέρασε οριστικά τον σκόπελο της ανάληψης της προεδρίας της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026 χωρίς συστήματα ήχου και εικόνας και συστημάτων διασκέψεων και διερμηνείας, κάτι το οποίο θα εξέθετε την Κύπρο.

Σχετική απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, η οποία απέρριψε προσφυγή εταιρείας που έχασε την προσφορά, άνοιξε τον δρόμο προετοιμασίας της προεδρίας χωρίς παρενέργειες, τουλάχιστον, από πλευράς ήχου/εικόνα και διερμηνείας.

Αρχικά, η εταιρεία η οποία έχασε την προσφορά ζήτησε την έκδοση «προσωρινών μέτρων» διά των οποίων απαγορευόταν στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών να υπογράψει τη σχετική σύμβαση με τον επιτυχόντα προσφοροδότη. Τότε, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών προέταξε τις αρνητικές συνέπειες που θα προέκυπταν από την έκδοση των προσωρινών μέτρων οι οποίες θα είναι, όπως ανέφερε, περισσότερες από τα οφέλη τους, σε συνάρτηση με το δημόσιο συμφέρον.

Σύμφωνα με γραπτό υπόμνημα, οι αρνητικές συνέπειες αφορούν και τα εξής:

>> Από τυχόν καθυστέρηση στην υπογραφή της σύμβασης είναι ορατός ο κίνδυνος να μην μπορέσει να υλοποιηθεί το αντικείμενο της σύμβασης πριν την έναρξη της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποτέλεσμα την πρόκληση μεγάλης ζημιάς στην Κυπριακή Δημοκρατία.

>> Ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου 2025, ώστε ο διαχειριστής του Συνεδριακού Κέντρου να ολοκληρώσει την εκπαίδευση του προσωπικού για το σωστό χειρισμό όλου του απαιτούμενου τεχνικού και συνεδριακού εξοπλισμού, το αργότερο μέχρι τις 17/11/25.

Η δικηγόρος του Δημοσίου είχε διευκρινίσει, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 και η πρώτη συνάντηση έχει οριστεί για τις 17/12/25.

Η σύμβαση ανέρχεται σε €1.798.999,79 πλέον Φ.Π.Α.

Η Αναθεωρητική Αρχή έκρινε πως η προσβληθείσα απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών) ήταν ευλόγως επιτρεπτή και εντός των ορίων της διακριτικής ευχέρειας της. Εξάλλου, απέρριψε πως η απόφαση κατακύρωσης της προσφοράς αποτελούσε προϊόν πλάνης ή ότι παραβίαζε οποιαδήποτε αρχή του Διοικητικού Δικαίου.