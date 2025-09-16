Ενώπιον της δικαιοσύνης βρέθηκε την περασμένη βδομάδα αντί για αύριο (όπως ήταν προγραμματισμένο) ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας για τις δύο ποινικές υποθέσεις που αντιμετωπίζει.

Η μια αφορά οικονομικής φύσης υπόθεση, ήτοι για κλοπή ποσού που ισοδυναμούσε με την εξαργύρωση ασφάλειας ζωής και η δεύτερη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων στη βάση του κλειστού κυκλώματος που λειτουργούσε στη Μονή Αββακούμ.

Για την πρώτη υπόθεση ο Μητροπολίτης, που εμφανίστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας μαζί με τον δικηγόρο του Ηλία Στεφάνου, αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ για την υπόθεση των προσωπικών δεδομένων ενόψει του γεγονότος ότι δεν παρέλαβε όλο το μαρτυρικό υλικό, επιφυλάχθηκε να απαντήσει στις κατηγορίες στις 4 Νοεμβρίου.

Η δίκη του ήταν ορισμένη για αύριο Τετάρτη, ωστόσο, υπέβαλε αίτημα μέσω του κ. Στεφάνου για επίσπευσή της ώστε να βρεθεί αύριο στην ενορία του για την εορτή του Αγίου Ηρακλειδίου. Τελικά, ο πανιερώτατος εμφανίστηκε στο Δικαστήριο την περασμένη βδομάδα.

Σε γραπτή δήλωση που εξέδωσε πριν από λίγο η Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής αφού τονίζει ότι έπεσαν στο κενό οι καταγγελίες των «έκπτωτων μοναχών της Μονής Αββακούμ», θα αντιμετωπίσει με θάρρος και αίσθημα ευθύνης τις δύο ποινικές υποθέσεις για τις οποίες είναι αντιμέτωπος.

Αναφέρει η Μητρόπολη:

Η Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής ανακοινώνει, ότι, μετά την αποπεράτωση των πολύμηνων ερευνών της Αστυνομίας Κύπρου, λόγω των ψευδών κατηγοριών εναντίον του Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα από τους έκπτωτους μοναχούς της Ιεράς Μονής Αββακούμ, δεν προέκυψε κανένα τεκμήριο, για το οποίο προκύπτει ανάγκη περαιτέρω ελέγχου εναντίον του, πλην του θέματος των δεδομένων, τα οποία έκρινε το Εκκλησιαστικό Δικαστήριο και οδήγησαν στην αποκάλυψη του σκανδάλου και, τελικά, στην καταδίκη των πρώην κληρικών.

Η υπόθεση οικονομικού περιεχομένου 32.000 ευρώ, όπως αναφέρει, για την οποία θα ελεγχθεί ο Πανιερώτατος, δεν έχει καμία σχέση με τις συκοφαντίες των πρώην κληρικών, αλλά αφορά στο επ’ ονόματι του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα ασφάλιστρο ζωής, το οποίο, κατά τη θέση μας, σύναψε επ’ ωφελεία του ιδίου, ως φυσικού προσώπου, η Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής το 2010.

Ο Πανιερώτατος, προστίθεται στην ανακοίνωση, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, απέρριψε τις προς αυτόν κατηγορίες για δήθεν κλοπή των οικονομικών ωφελημάτων του επ’ ονόματι του συμβολαίου, συνολικού ύψους 32000 ευρώ, και, με καθαρά συνείδηση, εμπιστευόμενος τη Δικαιοσύνη, θα αντιμετωπίσει, με θάρρος και αποφασιστικότητα, μα, προπαντός, με υψηλό αίσθημα ευθύνης του εκκλησιαστικού του αξιώματος, και τις δύο υποθέσεις, για τις οποίες ελέγχεται.

«Η μοναδική του έγνοια είναι η προστασία και φροντίδα του ποιμνίου του, αλλά και η χωρίς συμβιβασμούς τήρηση των εκκλησιαστικών κανονισμών, τους οποίους εκτελεί με καθαρά συνείδηση, τόλμη και ευσυνειδησία. Παράκλησή του είναι, όπως, πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών της Δικαιοσύνης, μη εξάγονται πρόωρα συμπεράσματα, τα οποία σκανδαλίζουν τον λαό και κλονίζουν την εμπιστοσύνη του στην Εκκλησία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Μητρόπολης.