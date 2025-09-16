Ο Σάββας Παπασάββας επανεξελέγη Αντιπρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο από 16 Σεπτεμβρίου 2025 έως 31 Αυγούστου 2028, στο πλαίσιο της μερικής ανανέωσης της σύνθεσης του Δικαστηρίου.

Ο κ. Παπασάββας, γεννημένος το 1969 στη Λευκωσία, σπούδασε νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου έλαβε πτυχίο το 1991. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, στο Université de Paris II (D.E.A. στο δημόσιο δίκαιο, 1992), ενώ το 1995 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ νομικής από το Université d’Aix-Marseille III.

Εγγεγραμμένος στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από το 1993, εργάστηκε ως δικηγόρος μέχρι τον διορισμό του στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ στις 12 Μαΐου 2004. Παράλληλα, δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 1997 έως το 2004, αρχικά ως εντεταλμένος διδασκαλίας και στη συνέχεια ως λέκτορας συνταγματικού δικαίου.

Στο Γενικό Δικαστήριο διετέλεσε πρόεδρος τμήματος για δύο θητείες (2010-2016) και από τον Σεπτέμβριο του 2019 ασκεί καθήκοντα Αντιπροέδρου. Η επανεκλογή του αποτελεί αναγνώριση της μακράς εμπειρίας και της συμβολής του στη λειτουργία του Δικαστηρίου.