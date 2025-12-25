Ζήτημα ηθικής τάξης για την πρόταση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αρμόδιο ευρωπαϊκό σώμα σε σχέση με τη διαδικασία επιλογής Κύπριου δικαστή για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) εγείρεται με επίσημη επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ένα από τα τρία πρόσωπα που πρότεινε η Κυπριακή Δημοκρατία για αξιολόγηση από τον μηχανισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης, φέρεται να έχει δηλώσει τίτλο σπουδών που ελέγχεται ως ανακριβής. Αυτό που υποστηρίζεται είναι πως ο συγκεκριμένος τίτλος φέρεται να είναι ανύπαρκτος με τη μορφή που παρουσιάζεται και πιο συγκεκριμένα να πιστοποιεί εξειδίκευση στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το εν λόγω θέμα εγείρεται από τον δρα Χρίστο Κληρίδη, ο οποίος ενεργεί ως εκπρόσωπος δυο άλλων λειτουργών της δικαιοσύνης που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης που έγινε στην Κύπρο για επιλογή των τριών υποψηφίων για τη μια θέση Δικαστού στο ΕΔΑΔ.

Με επιστολή του ημερομηνίας 19/12/2025 προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, που κοινοποιήθηκε και σε άλλους ανώτατους πολιτειακούς και θεσμικούς αξιωματούχους, όπως ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης και ο πρόεδρος του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου Αντώνης Λιάτσος, ο κ. Κληρίδης διατυπώνει τη θέση για το ένα εκ των ατόμων που προτάθηκαν από την Κύπρο στην τελική τριάδα υποψηφίων για τη διεκδικούμενη θέση Δικαστή στο ΕΔΑΔ πως «υπάρχει ζήτημα αυθεντικότητας δηλωθέντος τίτλου στο βιογραφικό». Μάλιστα, παρουσιάζει και σχετικές λεπτομέρειες για να υποστηρίξει τα όσα καταλογίζει.

Ο κ. Κληρίδης από τον περασμένο Νοέμβριο ενημέρωσε για το όλο ζήτημα και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ). Πρόκειται για το αρμόδιο σώμα που θα αξιολογήσει την τριάδα υποψηφίων της Κύπρου και θα κάνει την τελική εισήγηση στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΣτΕ, η οποία θα λάβει την απόφαση.

Ο Χρίστος Κληρίδης, στο γραπτό του διάβημα με αποδέκτη τον Πρόεδρο (19/12), επικαλείται προηγούμενη επιστολή του τον περασμένο Οκτώβριο, στην οποία είχε επισημάνει για ακόμη μια φορά σοβαρά ζητήματα ως προς την διαδικασία προεπιλογής που έγινε στην Κύπρο. Εκφράζει έκπληξη που δεν εισακούστηκαν οι θέσεις που εξέφρασε, αφού, όπως σημειώνει, «οι εθνικές αρχές στην αποστολή αναθεωρημένου καταλόγου υποψηφίων προς το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ)» συμπεριέλαβαν υποψήφιο πρόσωπο «προφανέστατα χωρίς έλεγχο του θέματος του πτυχίου», ενώ αναφέρεται και σε άλλο υποψήφιο με έλλειψη εμπειρίας που δεν έχει ασκήσει δικηγορία.

Ο κ. Κληρίδης, μεταξύ άλλων, σημειώνει και τα ακόλουθα:

«Η ετοιμασία και αποστολή νέου καταλόγου ως πιο πάνω συνιστά:

>> Τουλάχιστον ανοχή σε πιθανή παραποίηση ακαδημαϊκού τίτλου.

>> Επανάληψη και επισφράγιση προηγούμενων παρατυπιών, ενώ υπήρχε η ευκαιρία επιτέλους, να γίνει μία νέα, ορθή διαδικασία στα πρότυπα του ΣτΕ (…) με διαφάνεια και ορθότητα.

>> Περιφρόνηση και έλλειψη σεβασμού απέναντι σε υποψήφιους οι οποίοι διατύπωσαν αιτήματα στις 21/10/25 με επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα οποία δεν απαντήθηκαν καν.

>> Παραβίαση της αρχής της νομιμότητας, καθότι, είναι προφανές, ότι κανόνες για αναπληρωματική συμπλήρωση καταλόγου, επιλαχόντες κλπ δεν έχουν θεσπιστεί ποτέ (…)

>> Κατάφορη και συνεχιζόμενη παραβίαση των αρχών της διαφάνειας, αφού:

Α. από τις 14/11/25, αν και έχει ζητηθεί από τη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου να δοθούν οι λεπτομέρειες της διαδικασίας, υπάρχει παράλειψη απάντησης.

Β. Η προώθηση καταλόγου στο ΣτΕ έγινε με πάσα μυστικότητα, χωρίς προηγούμενη εγχώρια δημοσίευση».

Να σημειωθεί πως εδώ και μήνες ο κ. Κληρίδης, ενεργώντας για λογαριασμό των πελατών του, ήγειρε σωρεία ζητημάτων για τη διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων για τη θέση Δικαστή στο ΕΔΑΔ. Είχε κάνει λόγο ακόμη και για σκόπιμο αποκλεισμό υποψηφίου εγείροντας ζητήματα αδιαφάνειας. Ο «Φ» είχε παρουσιάσει στις 23//8 περιεχόμενο επιστολών του, ενώ είχε ζητήσει και αντίλογο από τους πολιτειακούς αξιωματούχους που συμμετείχαν στο 7μελες Συμβουλευτικό Σώμα Επιλογής της Δημοκρατίας.