Πτώση της θερμοκρασίας στους 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικές νεφώσεις επιφυλάσσει για σήμερα ο καιρός. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει εποχική χαμηλή πίεση.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Τοπικά θα πνέουν μέχρι ισχυροί άνεμοι.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την Παρασκευή και θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα το Σαββατοκύριακο, τα οποία είναι κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους.