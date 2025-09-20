Το Κλαδικό Συμβούλιο Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών της Παγκύπριας Συντεχνίας «Ισότητα» καταγγέλλει ως «παράνομη και απαράδεκτη» την απόφαση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας να μεταφέρει αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η συντεχνία υποστηρίζει ότι η απόφαση:

παραβιάζει τις αρχές της διοικητικής νομιμότητας,

στερεί από τα άτομα με αναπηρίες την εξειδικευμένη φροντίδα που μόνο το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης μπορεί να παρέχει,

και υποβαθμίζει τον θεσμικό ρόλο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, οι οποίες ήδη στηρίζουν οικογένειες, παιδιά, ηλικιωμένους, θύματα βίας και άλλες ευάλωτες ομάδες.

Η «Ισότητα» σημειώνει ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας δεν μπορούν να μετατρέπονται σε «παρατρεχάμενους» άλλων τμημάτων και καταγγέλλει τη συνεχή επιβάρυνσή τους με αρμοδιότητες από διάφορους φορείς, όπως η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, το Υφυπουργείο Μετανάστευσης, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και πλέον το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

Η συντεχνία απαιτεί από το Υφυπουργείο:

την άμεση ανάκληση της απόφασης,

τον σεβασμό του θεσμικού ρόλου των υπηρεσιών,

τον τερματισμό της μετακύλισης αρμοδιοτήτων,

και την προώθηση εκσυγχρονισμού και ουσιαστικής στήριξης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Παράλληλα, προειδοποιεί με κλιμακούμενα μέτρα, περιλαμβανομένης της ενημέρωσης της Βουλής, καταγγελιών στον Επίτροπο Διοικήσεως και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και δυναμικών κινητοποιήσεων με στάσεις εργασίας και απεργίες.

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι οι λειτουργοί κοινωνικών υπηρεσιών «δεν θα αποδεχθούν την απαξίωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας».