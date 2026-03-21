Αντί να δοθούν απαντήσεις, περισσότερο περιπλέχθηκαν τα πράγματα, με το νομοσχέδιο για την αναπηρία, από τη μια, να παίρνει τον δρόμο για την κατ’ άρθρο συζήτησή του από την κοινοβουλευτική επιτροπή Εργασίας και από την άλλη, να παραμένει στη διαδικασία της συζήτησης επί της αρχής αφού οι φωνές διαμαρτυρίας από πλευράς οργανώσεων και συνδέσμων δεν έχουν ακόμα κοπάσει.

Το μόνο που μάλλον φαίνεται να έχει ξεκαθαρίσει είναι το γεγονός ότι οι 10.000 άνθρωποι που σήμερα δεν λαμβάνουν κανένα βοήθημα και μέσα από τη νομοθεσία θα καταστούν δικαιούχοι, δεν θα αρχίσουν να επωφελούνται με την ψήφιση του νέου νόμου αλλά θα εντάσσονται στα διάφορα σχέδια ανά κατηγορία, στη βάση κριτηρίων και μέσω αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου σε βάθος τριετίας.

Με τον ίδιο τρόπο και οι αυξήσεις σε υφιστάμενα επιδόματα θα δίνονται σε βάθος τριετίας και στη βάση της διαθεσιμότητας των σχετικών κονδυλίων, ανά περίπτωση.

Στα θετικά, η Κυβέρνηση φαίνεται να έχει υιοθετήσει κάποια από τα αιτήματα οργανώσεων και συνδέσμων με την υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, που συμμετείχε στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής, να προχωρεί σε σχετικές ανακοινώσεις.

Οι αλλαγές, ωστόσο, στις οποίες η Κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει, δεν φαίνεται να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις αναπήρων και βουλευτών, με τη συνεδρίαση να διεξάγεται σε κλίμα έντασης και διαφωνιών.

Μάλιστα, ένταση προκλήθηκε και μεταξύ του προέδρου της Επιτροπής, Ανδρέα Καυκαλιά και του γενικού διευθυντή του Υφυπουργείου, Γιάννη Νικολαΐδη.

Αφορμή για την αντιπαράθεση που έφερε σε δύσκολη θέση την Κλέα Παπαέλληνα, η επισήμανση του Ανδρέα Καυκαλιά, «δεν πρέπει να λέμε στον κόσμο ότι με την ψήφιση του νόμου 10.000 άτομα με αναπηρίες θα αρχίσουν να παίρνουν επιδόματα διότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει».

Ο κ. Καυκαλιάς, αναφέρθηκε στην προϋπόθεση της λήψης σχετικών αποφάσεων από το Υπουργικό Συμβούλιο και έθεσε ερώτημα προς την υφυπουργό και τον γενικό διευθυντή του Υφυπουργείου για το κατά πόσον ο ίδιος αντιλαμβάνεται «ορθά το νομοσχέδιο».

«Μα τώρα πάμε από την αρχή να συζητάμε τα ίδια πράγματα. Είμαι 30 χρόνια στην Υπηρεσία και έρχομαι στη Βουλή και διαβλέπω καθαρότατα μια πρόθεση να μην προωθηθεί το νομοσχέδιο. Εντάξει, να πούμε ότι κάνατε την προσπάθειά σας, να το αφήσουμε μέχρι εδώ», είπε ο κ. Νικολαΐδης με τον πρόεδρο της Επιτροπής να επιμένει και τον ίδιο να απαντά «δεν ασχολούμαι άλλο».

Η απάντηση για τον τρόπο με τον οποίο θα εντάσσονται οι νέοι δικαιούχοι στα σχετικά προγράμματα και επιδόματα, δόθηκε εντέλει από την υφυπουργό.

Αφαιρούνται οι περιορισμοί για άνω των 65 ετών

Σύμφωνα με τα όσα η υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας ανακοίνωσε, «η Κυβέρνηση καταγράφοντας τα σχόλια αλλά και τα αιτήματα των οργανώσεων αναπήρων, αποφάσισε να προχωρήσει σε συγκεκριμένες αλλαγές στο νομοσχέδιο».

Συγκεκριμένα:

– Διαγράφονται οι περιορισμοί που σήμερα υπάρχουν και αφορούν άτομα άνω των 65 ετών. Τα επιδόματα θα εξακολουθούν να παραχωρούνται και μετά το 65ο έτος ηλικίας.

– Το δικαίωμα για αγορά αυτοκινήτου θα επεκταθεί στα 77 έτη με παράλληλη διαγραφή της προϋπόθεσης για κατοχή άδειας οδήγησης.

– Η ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος εξασφάλισης επιδομάτων θα υπολογίζεται από την ημέρα υποβολής της αίτησης και όχι από την ημέρα αξιολόγησης.

Η κ. Παπαέλληνα, κάλεσε τους βουλευτές, να προχωρήσουν στην κατ’ άρθρο συζήτηση με στόχο να ψηφιστεί ο νόμος πριν τη διάλυση της Βουλής για τις βουλευτικές εκλογές, τονίζοντας ότι «κατά την κατ’ άρθρο συζήτηση θα είμαστε εδώ να βλέπουμε μαζί ξανά τα σχόλια, να συζητούμε, να αλλάζουμε και να προχωρούμε σε βελτιώσεις όπου χρειάζεται».

Οι ανακοινώσεις της υφυπουργού, όπως διεφάνη δεν ικανοποίησαν συγκεκριμένες οργανώσεις με τον πρόεδρο μάλιστα της οργάνωσης των γονιών παιδιών με ειδικές ανάγκες να επισημαίνει ότι «τα παιδιά μένουν έκτος πάλι» και να δηλώνει κάθετη διαφωνία με το νομοσχέδιο.

Τελικά η Επιτροπή αποφάσισε ότι την ερχόμενη Τρίτη η συνεδρίαση θα αρχίσει με μια νέα συζήτηση επί της αρχής και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η έναρξη στη διαδικασία της κατ’ άρθρο μελέτης του νομοσχεδίου.