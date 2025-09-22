Ο Κώστας Κλεάνθους, καταξιωμένος επιχειρηματίας με πολυσχιδή δραστηριότητα, επεκτείνει την επιχειρηματική του δραστηριότητα στον τομέα των πολυτελών σκαφών αναψυχής με την προσθήκη δύο μοναδικών σκαφών που φέρουν την υπογραφή του Giorgio Armani και κατασκευάζονται από τον όμιλο The Italian Sea Group.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει την εμπλοκή του Κώστα Κλεάνθους στον κλάδο του yachting και σε έναν τομέα υψηλής εξειδίκευσης, όπου η άριστη τεχνογνωσία στη ναυπηγική συνδυάζεται με τη σχεδιαστική φιλοσοφία ενός κορυφαίου διεθνούς σχεδιαστή.

Το πρώτο σκάφος έχει ήδη ολοκληρωθεί και βρίσκεται στη φάση των δοκιμαστικών πλόων, ενώ το δεύτερο προχωρά στην τελική φάση κατασκευής. Η αναμενόμενη παρουσίαση του πρώτου σκάφους στο προσεχές Monaco Yacht Show προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από επενδυτές, όσο και από λάτρεις των πολυτελών σκαφών αναψυχής, όπως γράφει σήμερα το Πρώτο Θέμα στην Ελλάδα.

Η συνεργασία Giorgio Armani x The Italian Sea Group

Εδώ και χρόνια όραμα του Giorgio Armani, τα δύο μοναδικά στον κόσμο, πανομοιότυπα σκάφη 72 μέτρων ενσαρκώνουν την επιθυμία του σχεδιαστή να μεταφέρει τη σχεδιαστική φιλοσοφία του οίκου Armani στο χώρο των πολυτελών σκαφών αναψυχής. Αποτέλεσμα μιας αποκλειστικής συνεργασίας του Armani με την Italian Sea Group — υπό το brand Admiral — και τον ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλό της, Giovanni Costantino, τα σκάφη αυτά συνιστούν σπάνια και ανεπανάληπτα δημιουργήματα.

Το εγχείρημα συνδυάζει τον πλήρη εξωτερικό και εσωτερικό σχεδιασμό των σκαφών από τον ίδιο τον Armani. Το εξωτερικό τους χαρακτηρίζεται από καθαρές, γεωμετρικές γραμμές που εναρμονίζονται με καμπύλες επιφάνειες, ενώ οι εσωτερικοί χώροι από την Armani/Casa αναδεικνύουν και ενισχύουν την αισθητική φιλοσοφία του σχεδιαστή. Το αποτέλεσμα συνιστά μια αρμονική σύνθεση στιλιστικής πολυπλοκότητας, προηγμένων τεχνολογιών και ναυτικής αριστείας, σχεδιασμένη για να επαναπροσδιορίσει τα πρότυπα των πολυτελών σκαφών υψηλών προδιαγραφών.

Η συνεργασία μεταξύ του ιταλικού ναυπηγείου και του θρυλικού Ιταλού σχεδιαστή μόδας παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2023, σε ειδική λαμπερή τελετή.

Ο Giorgio Armani, με διαχρονική επιρροή στον κόσμο της μόδας και του design γενικότερα, περιέγραψε το έργο ως προσωπικό πεδίο δημιουργίας: «Η θάλασσα και το σχέδιο είναι δύο από τα μεγαλύτερά μου πάθη. Με αυτή τη νέα συνεργασία, επέκτεινα την ιδέα της διακόσμησης και του επίπλου στον ναυτικό κόσμο, όπου — όπως και στη μόδα — αισθητική και λειτουργικότητα συνυπάρχουν με φυσικό και κομψό τρόπο».

Με τη σειρά του, ο Giovanni Costantino δήλωσε: «Αυτό το σκάφος αντιπροσωπεύει τη σύζευξη της ποιητικής κομψότητας του Giorgio Armani με την τεχνική υπεροχή της Italian Sea Group. Ένα δημιουργικό ταξίδι που μετέτρεψε ένα όνειρο σε πραγματικότητα και τώρα πλέει στα νερά με χάρη».

Σχεδιασμένα για παγκόσμιας εμβέλειας πλόες, τα δύο σκάφη Admiral 72|Giorgio Armani προσφέρουν δυνατότητα ταξιδιών σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, συνδυάζοντας υψηλό επίπεδο σχεδιασμού και κορυφαία ναυτική απόδοση, για να βιώσει κανείς την απόλυτη ελευθερία του ωκεανού και την ανεμπόδιστη πρόσβαση σε μοναδικούς προορισμούς.

Η IYC (International Yacht Company) έχει αναλάβει την ολική επίβλεψη της κατασκευής, καθώς και της μετέπειτα διαχείρισης των σκαφών.

Δείτε το σκάφος «Admiral Armani», σχεδιασμένο από τον γνωστό σχεδιαστή:

Ο Κώστας Κλεάνθους

Ο Κώστας Κλεάνθους είναι αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας με πολύπλευρη δραστηριότητα σε χρηματοοικονομικά, ακίνητα, ξενοδοχειακά, μέσα μαζικής ενημέρωσης και ναυτιλία. Γνωστός για την ίδρυση της XM το 2009, η οποία ξεκίνησε από το μηδέν και εξελίχθηκε σε κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα διαδικτυακών συναλλαγών με πάνω από 10 εκατομμύρια πελάτες σε 190 χώρες, ξεχωρίζει για το στρατηγικό του όραμα, και την ικανότητα προσαρμογής στο διεθνή επιχειρηματικό χώρο.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Κύπρο, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο London School of Economics και στο City Business School. Παράλληλα με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες στο εξωτερικό, έχει επενδύσει και σε εμβληματικά έργα στην Κύπρο, όπως ξενοδοχεία και μέσα ενημέρωσης, ενώ μέσω του Ιδρύματος Κλεάνθους στηρίζει κοινωνικές και φιλανθρωπικές δράσεις, με κορυφαίο προγραμματισμένο έργο του Ιδρύματος την ανέγερση νέας υπερσύγχρονης Παιδοογκολογικής Κλινικής στη Λευκωσία.