Ποινή φυλάκισης με αναστολή για περίοδο τριών χρόνων επέβαλε σήμερα, Δευτέρα (22/9), το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού στην ηλικιωμένη γυναίκα που κατηγορείτο για υπόθεση κακοποίησης ζώων. Το Δικαστήριο μπορεί να έδωσε δεύτερη ευκαιρία στην κατηγορούμενη, ωστόσο, εξέδωσε διάταγμα με το οποίο της απαγορεύει να διατηρεί, συντηρεί, επιβλέπει και κατέχει σκύλους για περίοδο τριών ετών.

Το Δικαστήριο επέβαλε διάφορες ποινές φυλάκισης για τις κατηγορίες στις οποίες κρίθηκε ένοχη η 77χρονη κατηγορούμενη, με τη μεγαλύτερη ποινή να είναι αυτή των τριών μηνών. Εξέτασε, ωστόσο, κατά πόσο συντρέχουν λόγοι για αναστολή των ποινών που επιβλήθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία της, το λευκό ποινικό της μητρώο, τις περιστάσεις υπό τις οποίες διαπράχθηκαν τα επίδικα αδικήματα, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε δόλος, καθώς και το μεγάλο χρονικό διάστημα που είχε μεσολαβήσει. Έκρινε ότι οι πιο πάνω παράγοντες είναι ικανοί να οδηγήσουν στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας του Δικαστηρίου για αναστολή των ποινών που επιβλήθηκαν, για περίοδο τριών ετών.

Όπως είχε γράψει και σε προηγούμενα δημοσιεύματα το philenews, τα κακοποιημένα ζώα που κατείχε η 77χρονη ζούσαν κάτω από φρικτές συνθήκες διαβίωσης. Η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη για τις 10 κατηγορίες οι οποίες σχετίζονται με παραβιάσεις του Νόμου περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων, καθώς στα υποστατικά της εντοπίστηκαν 11 σκύλοι να διαβιούν κάτω από εντελώς ακατάλληλες συνθήκες.

Το κουβάρι της πρωτοφανούς υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στις 17/7/2020, ύστερα από καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του κράτους. Στην πρώτη έφοδο που πραγματοποιήθηκε στο υποστατικό της 77χρονης, εντοπίστηκαν τρεις σκύλοι να διαβιούν υπό φρικτές συνθήκες. Τα άτυχα ζώα ήταν αφυδατωμένα, έπασχαν από χρόνιες παθήσεις, έφεραν πληγές στα πόδια και το ένα εξ αυτών βρισκόταν σε κατάκλιση.

Παρά τη μεταφορά του σε κτηνίατρο από λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, το ζώο δεν τα κατάφερε και υπέκυψε. Τα άλλα δύο σκυλιά εντοπίστηκαν κλειδωμένα στην τουαλέτα του υποστατικού.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίστηκε, και στις αρχές Αυγούστου 2020 ζητήθηκε από την Αστυνομία να διενεργήσει νέα έρευνα στην οικία της κατηγορούμενης, η οποία γειτνίαζε με το υποστατικό όπου είχαν εντοπιστεί οι τρεις πρώτοι σκύλοι. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν ακόμη οκτώ σκύλοι, επίσης σε άθλια κατάσταση.