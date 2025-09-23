Προσέφυγε δικαστικώς κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας διεκδικώντας αποζημιώσεις ο Κώστας Κυριάκου, ευρύτερα γνωστός ως «Ούτοπος».

Ο 67χρονος που έχει απασχολήσει τα ΜΜΕ με τις υποψηφιότητές του σε προεδρικές εκλογές, θεωρεί ότι παραβιάστηκαν δικαιώματά του όταν του αποστερήθηκε το δικαίωμα να κατέλθει ως υποψήφιος σε βουλευτικές εκλογές (22/5/2016), λόγω ενός διατάγματος ψυχιατρικής αξιολόγησής του.

Συγκεκριμένα στις 6 Μαΐου του 2016 ο τότε Έφορος Εκλογών. Δημήτρης Δημητρίου, τον ειδοποίησε γραπτώς γι΄ αυτή την εξέλιξη, κατόπιν διατάγματος ψυχιατρικής αξιολόγησης που είχε εκτελεστεί για τον Ούτοπο.

Ο Κώστας Κυριάκου θεωρεί ότι με αυτή την απόφαση παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματά του.

Να σημειωθεί ότι το διάταγμα ψυχιατρικής αξιολόγησής του είχε εκτελεστεί κατόπιν διαβήματος συγγενικών του προσώπων, με τον κυβερνητικό ιατρό να γνωμοδοτεί πως έχει παραληρηματικές διαταραχές, αλλά να καταλήγει πως δεν χρήζει νοσηλείας.

Χθες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας άρχισε η ακρόαση της υπόθεσής του, ενώ όπως πληροφορηθήκαμε η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών.