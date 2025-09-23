Λεωφορείο του Οργανισμού Συγκοινωνιών Πάφου που εκτελεί μαθητικά δρομολόγια τυλίχθηκε στις φλόγες σήμερα το πρωί, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν προβλήματα με παιδιά αφού δεν είχαν προλάβει να επιβιβαστούν ακόμη σε αυτό.

Το περιστατικό συνέβη στις 7.00 το πρωί στην κεντρική λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου της Χλώρακας, όταν το λεωφορείο προσέγγιζε σε στάση όπου ανέμεναν πολλοί μαθητές για να μεταφερθούν στο Περιφερειακό Λύκειο Έμπας. Ο οδηγός του λεωφορείου αντιλήφθηκε όπως ανέφερε στην Αστυνομία καπνό στο μέρος της μηχανής του οχήματος, πρόλαβε να το βγάλει από το οδόστρωμα και να το σταθμεύσει με ασφάλεια και επιχείρησε ο ίδιος να κατασβήσει τη φωτιά.

Αυτό δεν κατέστη δυνατό, αλλά η φωτιά κατασβήστηκε τελικά από την Πυροσβεστική, αφού προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο όχημα.

Οι μαθητές μεταφέρθηκαν εγκαίρως στο σχολείο τους με άλλο λεωφορείο του ΟΣΥΠΑ, ενώ στο λεωφορείο που πήρε φωτιά άρχισαν οι εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα αίτια του συμβάντος, δεδομένου ότι το όχημα είναι από τα νεώτερα του στόλου του Οργανισμού.