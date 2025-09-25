Προσπαθούν να αποφύγουν τη σύγκρουση νοσηλευτές, ΟΕΒ, γιατροί και νοσηλευτήρια, ωστόσο, οι μεταξύ τους διαφωνίες για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί η έλλειψη νοσηλευτών στην Κύπρο παραμένουν και ουδείς γνωρίζει τη συνέχεια.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών εξέφρασε την κάθετη αντίθεση του στην αλλαγή της αναλογίας νοσηλευτών/ κλινών στα νοσοκομεία και τον καθορισμό της αναλογίας αυτής μέσω υπουργικών διαταγμάτων, προβάλλοντας συγκεκριμένα επιχειρήματα, με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιωτικών Νοσοκομείων και την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (OEB) –μέλη της οποίας είναι ιδιωτικά νοσηλευτήρια– να απαντούν ότι είναι σεβαστή η θέση των επαγγελματιών, αλλά «πρέπει να βρεθούν χωρίς καθυστέρηση λύσεις, διότι η έλλειψη νοσηλευτών είναι πραγματικότητα, όπως πραγματικότητα είναι και το γεγονός ότι θα κλείσουν κλίνες, κάτι που θα οδηγήσει και σε αναβολή χειρουργικών επεμβάσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ασθενείς».

Από πλευράς υπουργείου Υγείας δεν έγιναν χθες δημόσια τοποθετήσεις επί του συγκεκριμένου ζητήματος, αφού μετά τη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας επικρατεί η άποψη ότι μπήκε το νερό στο αυλάκι για επίλυση του προβλήματος.

Βεβαίως, στη χθεσινή του ανακοίνωση, ο ΠΑΣΥΝΜ γνωστοποίησε τις θέσεις του σε αρκετά έντονο ύφος, επισημαίνοντας τη διαφωνία του στα όσα είχαν δημοσιοποιηθεί μετά τη συνάντηση στο γραφείο του υπουργού Υγείας. «Η εισήγηση για ρύθμιση της στελέχωσης μέσω υπουργικού διατάγματος βρίσκει τον ΠΑΣΥΝΜ κατηγορηματικά αντίθετο. Η στελέχωση πρέπει να κατοχυρώνεται μέσα από σταθερό και σαφές νομοθετικό πλαίσιο, όχι με αποφάσεις που εξαρτώνται από τον εκάστοτε Υπουργό ή από πιέσεις εργοδοτικών φορέων. Μια τέτοια ρύθμιση υποβαθμίζει τον ρόλο του νοσηλευτή και της μαίας, εξυπηρετώντας οικονομικά συμφέροντα, εις βάρος της ποιότητας φροντίδας και της ασφάλειας των ασθενών», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο ΠΑΣΥΝΜ.

Ο Σύνδεσμος των νοσηλευτών υποστηρίζει ότι κατά τη συνάντηση με τον υπουργό Υγείας συζητήθηκαν:

>> «Η συνέχιση της εκστρατείας για την προώθηση του νοσηλευτικού και μαιευτικού επαγγέλματος, ώστε την επόμενη τετραετία να καλυφθούν οι μελλοντικές ανάγκες.

>> Η ολοκλήρωση της νομοθετικής ρύθμισης που θα επιτρέπει η κατοχή πτυχίου να αποτελεί κριτήριο για άδεια παραμονής με σκοπό την εργασία.

>> Η μελέτη δημιουργίας νέων ρόλων και πιθανής εισαγωγής τους, όπως του τεχνικού αιμοκάθαρσης και του τεχνικού εργαλειοδότη, ώστε να απελευθερωθεί νοσηλευτικό προσωπικό από μη νοσηλευτικά καθήκοντα.

>> Η ταχεία εκπαίδευση φροντιστών υγείας με σαφές καθηκοντολόγιο, ώστε να υποστηρίζουν τους νοσηλευτές χωρίς να υποκαθιστούν τις αρμοδιότητές τους.

>> Η διερεύνηση τρόπων επανένταξης στο επάγγελμα νοσηλευτών που σήμερα δεν το ασκούν.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση συνεχών συναντήσεων για τη στελέχωση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων».

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο εργοδότησης νοσηλευτών από τρίτες χώρες (που αποτελούσε μέχρι τη συνάντηση στο υπουργείο Υγείας αίτημα των ιδιωτών), ο ΠΑΣΥΝΜ, «θέτει ως αδιαπραγμάτευτους όρους την κατοχή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων από αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως απαιτεί η ευρωπαϊκή Οδηγία και η κυπριακή νομοθεσία και τη γλωσσική επάρκεια που διασφαλίζει σωστή επικοινωνία με ασθενείς, οικογένειες και άλλους επαγγελματίες υγείας».

Στην ανακοίνωση των νοσηλευτών απάντησαν, με εμφανή την προσπάθεια για αποφυγή των συγκρούσεων, ΟΕΒ και ΠΑΣΙΝ, επαναλαμβάνοντας, ωστόσο, τις προειδοποιήσεις τους.

Μιλώντας στον «Φ», ο πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Παντελίδης, χαιρέτισε «τη στήριξη από μέρους αυτού του οργανωμένου συνόλου των νοσηλευτών για ένταξη στα νοσοκομεία τεχνικών αιμοκάθαρσης, εργαλειοδοτών και φροντιστών υγείας», επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι «για να μην επηρεάσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να αποφύγουμε το κλείσιμο κλινών ζητάμε από την αρμόδια Αρχή να επιλύσει άμεσα το θέμα της απαιτούμενης αναλογίας νοσηλευτών/ κλινών στα νοσηλευτήρια».

«Κανένα άλλο σύστημα υγείας δεν ρυθμίζει νομοθετικά την αναλογία αυτή», είπε ο κ. Παντελίδης. «Είμαστε έτοιμοι ναι να συνεργαστούμε για την εξεύρεση λύσεων, την ίδια ώρα, όμως, επαναλαμβάνουμε ότι οι προειδοποιήσεις μας ότι τα νοσοκομεία θα υποχρεωθούν, με τα σημερινά δεδομένα, να αναστείλουν την λειτουργία κλινών είναι η πραγματικότητα. Δεν κινδυνολογούμε και δεν υπερβάλλουμε. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, με κάθε σεβασμό προς τους επαγγελματίες των οποίων τις προθέσεις δεν αμφισβητούμε. Όλοι μας έχουμε στην έγνοια μας το συμφέρον των ασθενών».

Από πλευράς του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΝ, Μάριος Καραϊσκάκης, ξεκαθάρισε ότι «εμείς σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με κανένα, ωστόσο, πρέπει να βρεθεί έστω και προσωρινά μια λύση στο πρόβλημα και δηλώνουμε έτοιμοι να συζητήσουμε και άλλες λύσεις που μπορεί να προταθούν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα, τα νοσοκομεία κλείνουν ή θα κλείσουν κλίνες. Ως εκ τούτου, πρέπει να αναζητήσουμε επειγόντως λύση και καλούμε και τους νοσηλευτές να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας αλλά και να κατανοήσουν ότι ο ιδιωτικός τομέας αντιμετωπίζει πρόβλημα».