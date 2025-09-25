Μεταμοσχευμένοι, ρευματοπαθείς, ασθενείς με σοβαρές αιματολογικές, πνευμονολογικές παθήσεις και σπάνια κληρονομικά σύνδρομα, εκπαιδευτικοί, «παρά τις δημόσιες συζητήσεις στις αρχές Σεπτεμβρίου ακόμα περιμένουν απάντηση μέσω της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και ταλαιπωρούνται εξαιτίας της διακοπής στην παροχή διευκολύνσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στα σχολεία».

Ως Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων ανέφερε στον «Φ» ο διευθυντής της ΠΑΣΣΠ Σπύρος Πολυβίου, «παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες και στη Βουλή, και παρά το ότι από τον περασμένο Μάιο αποστέλλουμε επιστολές και αναμένουμε απαντήσεις, εξακολουθούμε, ένα σχεδόν μήνα μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να λαμβάνουμε παράπονα από εκπαιδευτικούς/χρόνιους ασθενείς».

«Είχαμε πραγματοποιήσει συνάντηση με την υπουργό Παιδείας και θέσαμε προς συζήτηση και το συγκεκριμένο ζήτημα μετά τη διαπίστωση ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει και οι διευκολύνσεις που παρέχονταν στους εκπαιδευτικούς και αφορούσαν είτε τοποθέτηση τους σε σχολεία που βρίσκονται κοντά στην περιοχή διαμονής τους, είτε μειωμένο ωράριο ή άλλες, έχουν μειωθεί και η Υπουργός μας παρέπεμψε στην ΕΕΥ».

«Για κάθε παράπονο που φθάνει κοντά μας στέλνουμε επιστολή, λαμβάνουμε απάντηση ότι η επιστολή μας παραλήφθηκε αλλά δεν λαμβάνουμε απάντηση επί της ουσίας. Στις 5 Αυγούστου αποστείλαμε επιστολή ζητώντας συνάντηση με την Επιτροπή και επίσης δεν έχουμε πάρει απάντηση και δεν έχει γίνει κανένας προγραμματισμός».

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς «το συγκεκριμένο πρόβλημα προβλήθηκε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν είναι ήδη γνωστό. Το να τοποθετείς ένα μεταμοσχευμένο άτομο, το οποίο εκ των πραγμάτων αντιμετωπίζει δυσκολίες στην καθημερινότητα του σε σχολείο μακριά από το σπίτι του ή ακόμα και σε άλλη Επαρχία, σίγουρα δεν είναι και η καλύτερη αντιμετώπιση ενός χρόνιου ασθενή».

Επίσης, «με την αλλαγή των κριτηρίων οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να εξασφαλίσουν διευκολύνσεις όταν τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν μια σοβαρή, σπάνια και χρόνια πάθηση. Τοποθετούνται, για παράδειγμα μητέρες παιδιών με σοβαρές παθήσεις σε άλλες επαρχίες και πάει λέγοντας».

«Σίγουρα δεν θέλουμε να επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα. Ωστόσο, σε αρκετές από τις περιπτώσεις που έχουν φθάσει κοντά μας δεν έχει ακόμα δοθεί απάντηση για τις διευκολύνσεις που έχουν ζητηθεί και κάποια άλλα αιτήματα έχουν απορριφθεί. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί μας ενημερώνουν ότι οι ίδιοι πληροφορούνται για την απόρριψη των αιτημάτων τους από τους διευθυντές τους και μόνο χωρίς ιδιαίτερες εξηγήσεις».