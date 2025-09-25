Με οδηγίες του υπουργού Μεταφορών κ. Αλέξη Βαφεάδη μετακαλείται ξένος εμπειρογνώμονας με σκοπό να βρει την άκρη της πρόκλησης πυρκαγιών σε λεωφορεία από το έτος 2020 και εντεύθεν, ενώ την ίδια ώρα εξετάζονται και αναφορές ότι το λεωφορείο στο οποίο ξέσπασε φωτιά στην Πάφο, μπορεί μεν να πέρασε από ΜΟΤ αλλά ήταν παροπλισμένο για χρόνια.

Πάντως, το λεωφορείο φαίνεται να πληρούσε τις πρόνοιες των συμβάσεων των μαθητικών λεωφορείων, στις οποίες, ωστόσο, έγιναν εκπτώσεις (για όλες τις εταιρείες) όσον αφορά την ηλικία των λεωφορείων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ενώ στις συνήθεις αστικές συγκοινωνίες να υποχρεούνται οι εταιρείες να προμηθευτούν καινούρια λεωφορεία, η ηλικία των «μαθητικών λεωφορείων» μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 20 χρόνια.

Η τελευταία πυρκαγιά σε λεωφορείο στην Πάφο, ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι θα παραλάμβανε μαθητές, προσέδωσε άλλες διαστάσεις στο όλο θέμα το οποίο οδήγησε σε αναφορές για παραβίαση της σύμβασης από την εταιρεία αστικών λεωφορείων της Πάφου, στην οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, επεβλήθη πρόστιμο φωτιά.

Το πρόστιμο επεβλήθη όχι λόγω της χρήσης λεωφορείου κάποιας ηλικίας για τη μεταφορά μαθητών, αλλά ένεκα του ότι η εταιρεία αστικών συγκοινωνών Πάφου Ο.ΣΥ.ΠΑ δεν προμηθεύτηκε καινούρια λεωφορεία, όπως προνοούσε η σύμβαση την οποία υπέγραψε με το δημόσιο.

Ο υπουργός Μεταφορών, ενώπιον του οποίου θέσαμε σχετικές πληροφορίες ανέφερε αρχικά, ότι ειδικά για τους μαθητές υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία, χωρίς να σημαίνει ότι για τους υπόλοιπους χρήστες δεν ισχύει το ίδιο. “Το όλο θέμα με προβλημάτισε και γι’ αυτό έδωσα οδηγίες στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών να μετακληθεί ξένος εμπειρογνώμονας με σκοπό να ελέγξει όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ξέσπασε φωτιά σε λεωφορεία από το έτος 2020 και εντεύθεν”, είπε ο κ. Βαφεάδης, ο οποίος πρόσθεσε: “Σκοπός είναι να διαπιστωθεί κατά πόσον η κάθε μία περίπτωση φωτιάς σε λεωφορείο είχε τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή κατά πόσον είχαν κάποιο κοινό σημείο, ώστε να σχηματιστεί ολοκληρωμένη εικόνα και να καθοριστούν οι περαιτέρω ενέργειες ως προς τους ελέγχους σε θέματα ασφάλειας”.

Σχετικά με τις αναφορές περί παραβίασης της σύμβασης από τον Ο.ΣΥ.ΠΑ, ο κ. Βαφεάδης ανέφερε πως όταν υπεγράφη η σύμβαση, η εταιρεία υποχρεούτο όπως εντός ενός έτους προμηθευτεί καινούρια λεωφορεία για τις ανάγκες της σύμβασης. Δεν ανταποκρίθηκε, οπόταν άρχισε να επιβάλλεται πρόστιμο, όπως προνοείται στη σύμβαση, είπε.

“Εξ όσων πληροφορούμαι, η εταιρεία φαίνεται να καταβάλλει προσπάθειες αγοράς καινούριων λεωφορείων και να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία”, πρόσθεσε.

Πάντως, φορείς του δημοσίου φέρουν την εταιρεία να κατέληξε σε συμφωνία με εταιρεία της Κίνας με προοπτική να προμηθευτεί τα λεωφορεία εντός του 2026. Μάλιστα, η εταιρεία φέρεται να έχει εξασφαλίσει και σχετικό δάνειο το οποίο θα της επιτρέψει να ολοκληρώσει τη διαδικασία προμήθειας περίπου 50 λεωφορείων.

Ο υπουργός ανέφερε ότι δεν γνωρίζει επ’ ακριβώς πού βρίσκεται το όλο θέμα, για να προσθέσει, πως μέχρι να προμηθευτεί η εταιρεία τα καινούρια λεωφορεία, το υπουργείο θα εξακολουθήσει να επιβάλλει την προβλεπόμενη ποινή.

Στο ερώτημα, «γιατί επετράπη στις εταιρείες να χρησιμοποιούν για τις μαθητικές διαδρομές λεωφορεία μεγαλύτερης ηλικίας», ο υπουργός ανέφερε ότι το κράτος μετά την υπογραφή των συμβάσεων (περί το 2022) για τις αστικές διαδρομές ανέθεσε στους αναδόχους (στις εταιρείες αστικών συγκοινωνιών) και την υπηρεσία εκτέλεσης των μαθητικών διαδρομών.

Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή διαφοροποιήθηκαν κάποιες πρόνοιες που ίσχυαν στις συμβάσεις για τις αστικές μεταφορές. Για παράδειγμα, ενώ στις «κανονικές» μεταφορές εντός των πόλεων η ηλικία των λεωφορείων δεν έπρεπε να υπερβαίνει τα πέντε έτη, στην μαθητική υπηρεσία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα των 20 ετών.

Το λεωφορείο στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά στην Πάφο, εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι όντως το συγκεκριμένο λεωφορείο ανήκε σε άλλη εταιρεία η οποία το νοίκιασε στον Ο.ΣΥ.ΠΑ.

Το λεωφορείο πέρασε από ιδιωτικό ΜΟΤ, πέρασε από οπτικό έλεγχο εποπτών του δημοσίου και εκκρεμούσε η κανονική επιθεώρηση του και από κρατικό συνεργείο, είπε ο υπουργός.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, το λεωφορείο στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά, νόμιμα χρησιμοποιείτο για τη μεταφορά μαθητών και αυτό που εξετάζεται από τη διεύθυνση επιβατικών μεταφορών είναι κατά πόσον το ίδιο λεωφορείο χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο για τη μεταφορά μαθητών αλλά και για τις συνήθεις αστικές μεταφορές, ανέφερε ο κ. Βαφεάδης. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιήθηκε, τότε στην εταιρεία θα επιβληθεί ποινή, είπε.

Ερωτηθείς «πόσο εύκολο είναι να διαπιστωθεί κατά πόσον το λεωφορείο χρησιμοποιήθηκε και στις αστικές συγκοινωνίες», ο υπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι επειδή στα λεωφορεία λειτουργεί το σύστημα GPS, υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθούν οι διαδρομές του.

Σε ερώτηση «πού βρίσκει μια εταιρεία τα χρήματα να πληρώνει σημαντικά κονδύλια σε χρηματικές ποινές», απάντησε ότι αυτό που συμβαίνει είναι να αποκόπτονται τα πρόστιμα από τις κρατικές χορηγίες που δικαιούνται οι εταιρείες.