Από τύχη αποφεύχθηκε η τραγωδία στην Πάφο όταν μαθητικό λεωφορείο του Οργανισμού Συγκοινωνιών Πάφου (ΟΣΥΠΑ) που εκτελεί μαθητικά δρομολόγια, άρπαξε φωτιά γύρω στις 07:00, στην κεντρική λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στη Χλώρακα.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, οι μαθητές δεν είχαν προλάβει να επιβιβαστούν στο όχημα, ενώ ο οδηγός εγκατέλειψε έγκαιρα, όταν αντιλήφθηκε τον καπνό και προσπάθησε ο ίδιος να κατασβήσει τη φωτιά, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για ένα από τα νεώτερα λεωφορεία του στόλου του Οργανισμού, με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών και Ανώτερος Λειτουργός Οδικών Μεταφορών, Αντρέα Νικηφόρου, να δηλώνει ότι «το συγκεκριμένο λεωφορείο είχε περάσει από τεχνικό έλεγχο στις 27/08/2025. Πριν 20 μέρες περίπου».

Για το περιστατικό ο κ. Νικηφόρου, εξήγησε ότι «κλιμάκιο της ηλεκτρομηχανικής υπηρεσίας από τη Λευκωσία θα μεταβεί για πλήρη έλεγχο στο λεωφορείο, ενώ το επαρχιακό τμήμα της ηλεκτρομηχανικής υπηρεσίας έχει ήδη πραγματοποιήσει αρχικό έλεγχο προσπαθώντας να εντοπίσει από πού ξεκίνησε η φωτιά».

Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό πυρκαγιάς σε λεωφορείο που μετέφερε μαθητές. Επ’ αυτού, ο Αντρέας Νικηφόρου είπε ότι «έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι. Εδώ και δύο χρόνια οι εταιρείες για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα λεωφορεία τους για τον στόλο της μαθητικής Υπηρεσίας, θα πρέπει να μας παρουσιάζουν το λεγόμενο ΜΟΤ, τον τεχνικό έλεγχο όποιου ιδιωτικού συνεργείου και να είναι τουλάχιστων 3 μηνών».

Όσον αφορά την κατάσταση του συγκεκριμένου λεωφορείου, ο Ανώτερος Λειτουργός Οδικών Μεταφορών υποστήριξε ότι «ήταν όλα εντάξει με το Λεωφορείο. Υπάρχει πιστοποιητικό και για το σύστημα πυρόσβεσης, ήταν όλα στην εντέλεια. Ήταν ένα τρομερά ατυχές περιστατικό».

Οι αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις στο κατεστραμμένο όχημα για να εξακριβώσουν με ακρίβεια την αιτία της πυρκαγιάς, αν πρόκειται για μηχανική βλάβη, ηλεκτρολογικό πρόβλημα ή άλλη αιτία, ενώ παράλληλα διεξάγεται και διοικητικός έλεγχος για να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν κανονικά όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχου. Οι γονείς και η σχολική κοινότητα ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό και δεν διαπιστώθηκε κανένα πρόβλημα με τους μαθητές.

Τηρούνται οι ασφαλιστικές δικλείδες, διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι

Εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο λεωφορείο είναι κατασκευής του 2010. Βάσει της σύμβασης, διευκρίνισαν, ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να διατηρεί στον στόλο του λεωφορεία κάτω των 20 χρόνων, με επιπρόσθετο όρο ο μέσος όρος ηλικίας των λεωφορείων αυτών να μην υπερβαίνει τα 10 χρόνια.

Το συγκεκριμένο λεωφορείο κυκλοφορούσε κανονικά και βάσει των προδιαγραφών, τόνισαν, ωστόσο παρουσίασε το συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο διερευνάται από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.

O αναπληρωτής πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών της Βουλής, Χρύσανθος Σαββίδης, δήλωσε στον «Φ» ότι αναμένεται πως τον ερχόμενο Φεβρουάριο θα παραληφθούν 50 καινούργια λεωφορεία ώστε να εκσυγχρονισθεί περαιτέρω ο στόλος των λεωφορείων που διακινούν σήμερα μαθητές και όχι μόνο και τον οποίο χαρακτήρισε πεπαλαιωμένο.

Αναμένουμε με την παραλαβή αυτών των οχημάτων ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση, είπε, αφού δεν είναι μόνο το θέμα της πυρκαγιάς που προέκυψε, αλλά πολλά και συχνά μηχανικής φύσης προβλήματα σε οχήματα. Στο μεταξύ όμως και μέχρι την έλευση των καινούργιων λεωφορείων, θα πρέπει να δώσουμε όλη μας την προσοχή στα υφιστάμενα λεωφορεία για αποφυγή κάθε δυσάρεστης εξέλιξης. Στην περίπτωση της Χλώρακας, ήταν ευχής έργο που δεν υπήρχαν ακόμη παιδιά εντός του λεωφορείου και που ο οδηγός του έδρασε με ψυχραιμία και αστραπιαία, κατέληξε ο κ. Σαββίδης.