Θύμα της γνωστής απάτης τύπου Romance Scam έπεσε 74χρονη γυναίκα στην Λεμεσό, η οποία πείστηκε να αποστείλει συνολικά €18.000 σε άγνωστο άνδρα, τον οποίο γνώρισε μέσω Facebook.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, η γυναίκα έκανε το λάθος να αποδεχθεί αίτημα φιλίας από έναν άγνωστο χρήστη, ο οποίος της συστήθηκε ως γιατρός από τη Γάζα. Η επικοινωνία τους διήρκησε περίπου τρεις μήνες, διάστημα κατά το οποίο ο άνδρας κατάφερε να την πείσει για τις «αγνές» προθέσεις του και να κερδίσει την εμπιστοσύνη της.

Μέσω συναισθηματικής χειραγώγησης, της ζήτησε επανειλημμένα χρηματική βοήθεια, προφασιζόμενος ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες και ότι σύντομα θα ταξιδέψει στην Κύπρο για να την γνωρίσει από κοντά. Υποσχέθηκε, μάλιστα, ότι θα της επιστρέψει το ποσό που του έστειλε.

Η 74χρονη, πιστεύοντας στα λεγόμενά του, προχώρησε σε διαδοχικά τραπεζικά εμβάσματα σε λογαριασμό του εξωτερικού, με το συνολικό ποσό να φθάνει τις €18.000. Όταν αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη, ήταν ήδη αργά. Ο λογαριασμός του άνδρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε εξαφανιστεί και τα χρήματα είχαν ήδη χαθεί.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού.