Σφοδρές καταγγελίες σε βάρος δύο εταιρειών διανομής και εμπορίας οχημάτων εξαπέλυσε ο βουλευτής Σταύρος Παπαδούρης, κατά τη διάρκεια συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, κατηγορώντας τις πως επιβάλλουν αδικαιολόγητα διοικητικά τέλη ύψους έως και €150, αποκλειστικά για τις ανακλήσεις ελαττωματικών αερόσακων της Takata, την ώρα που δεν επιβάλλουν αντίστοιχες χρεώσεις για άλλες ανακλήσεις εξαρτημάτων.

Ο πρόεδρος των Οικολόγων τόνισε ότι το φαινόμενο αφορά δύο από τις 13 συνολικά εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή αγορά. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο αυτές εταιρείες έχουν προχωρήσει σε χρεώσεις πολιτών για την αντικατάσταση των επικίνδυνων αερόσακων Takata, τη στιγμή που για άλλες ανακλήσεις εξαρτημάτων, όπως φρένα, ηλεκτρικά ή μηχανικά μέρη, ακόμα και για χαλάκια, η αντικατάσταση γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

«Γιατί να χρεώνεται μόνο η ανάκληση για τους αερόσακους Takata και όχι άλλες; Είναι σαφές ότι υπάρχει επιλεκτική επιβολή χρεώσεων, σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα που αφορά την ασφάλεια των πολιτών», δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές ότι κάποιοι «έκαναν την μπάζα τους» με κέρδη που φτάνουν τα €4 εκατομμύρια, από περίπου 27.000 εισαγόμενα οχήματα.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, απαντώντας στις ανησυχίες, ξεκαθάρισε ότι και το Υπουργείο διαφωνεί με οποιαδήποτε χρέωση προς τους πολίτες για ανακλήσεις αερόσακων. Επιβεβαίωσε ότι έχουν ληφθεί παράπονα από πολίτες, και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εκστρατεία ενημέρωσης, προκειμένου οι ιδιοκτήτες των οχημάτων να κανονίσουν τα ραντεβού τους για την αντικατάσταση.

Σημειώνεται ότι η ισχύς του σχετικού Διατάγματος λήγει στις 3 Οκτωβρίου 2025, και μέχρι σήμερα εκκρεμούν προς υλοποίηση ανακλήσεις για 19.663 οχήματα, με το σύνολο των επηρεαζόμενων να φτάνει τα 81.060 συνολικά οχήματα, καινούρια και μεταχειρισμένα. Επιπλέον, των οχημάτων που είχαν αναρτηθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2025, έχουν προστεθεί 18.500 οχήματα εκ των οποίων εκκρεμούν 13.682.

Ο διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, Γιώργος Λουκάς, ανέφερε πως στόχος των διανομέων είναι όσοι ανταποκριθούν μέχρι το τέλος του έτους να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αντικατάστασης. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, κυρίως από την πλευρά της Mazda, η οποία, σύμφωνα με καταγγελίες, δεν έχει διαθέσιμα ραντεβού τον Οκτώβριο και δίνει ραντεβού τον Νοέμβριο. Αντίθετα, η Toyota διαθέτει άμεσα ραντεβού και επαρκή αποθέματα ανταλλακτικών. Σημειώνεται ότι στην αρχική λίστα, που η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας αντικατάστασης είναι η 3η Οκτωβρίου, περιλαμβάνονταν 27.111 οχήματα Toyota και 16.023 Mazda.

Κατά τη συζήτηση, προτάθηκε από μέλη της Επιτροπής να δοθεί η δυνατότητα σε ιδιώτες διανομείς να προχωρήσουν στην αντικατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προδιαγραφές και η αρχική έγκριση τύπου του οχήματος.

Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, η Οδηγία 858/2018, που ενσωματώθηκε στην κυπριακή νομοθεσία, προβλέπει ότι ο κατασκευαστής πρέπει να αναλαμβάνει το κόστος για διορθωτικά μέτρα σε περιπτώσεις ανάκλησης. Το Άρθρο 53(8) της σχετικής νομοθεσίας είναι σαφές: σε συνθήκες ανάκλησης, οι κατασκευαστές οφείλουν να επιστρέψουν τις σχετικές δαπάνες.

Ωστόσο, φαίνεται ότι στις περιπτώσεις των εισαγόμενων και μεταχειρισμένων οχημάτων που δεν αγοράστηκαν απευθείας από τους επίσημους διανομείς, υπάρχουν ασάφειες σχετικά με το ποιος φέρει την ευθύνη για την κάλυψη του κόστους, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να βρίσκονται «ξεκρέμαστοι», όπως ανέφεραν βουλευτές.

Κατά τη συνεδρίαση, τέθηκε επιτακτικά το ερώτημα ποιος τελικά έχει την ευθύνη ενημέρωσης και αποκατάστασης ο κατασκευαστής, οι αντιπρόσωποι ή η Πολιτεία; «Η αλυσίδα ενημέρωσης έχει σπάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδούρης, ζητώντας άμεση αποκατάσταση του μηχανισμού, ώστε κάθε πολίτης να γνωρίζει αν το όχημά του βρίσκεται υπό ανάκληση και πώς μπορεί να ενεργήσει.

Τέλος, ο ίδιος αναφέρθηκε στην ανάγκη επαναλειτουργίας της Ομάδας Οδικής Ασφάλειας, ώστε να μην θρηνήσουμε νέα θύματα λόγω ελλείψεων και καθυστερήσεων στην αντιμετώπιση ελαττωματικών εξαρτημάτων.