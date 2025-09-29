Περίπου 15.000 αιτήσεις έχουν υποβάλει υπήκοοι τρίτων χωρών τα τελευταία πέντε χρόνια με σκοπό την εξασφάλιση άδειας απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας.

Τα σχετικά στοιχεία έδωσε ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Αμμοχώστου του ΔΗΣΥ, Νίκου Γεωργίου.

Οι περισσότερες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί αφορούν την επαρχία Πάφου και ανέρχονται σε 5.477. Ακολουθεί η Λεμεσός με 4.316, η Λάρνακα με 3.479, η Λευκωσία με 886, η Αμμόχωστος 816 και η επαρχία Κερύνειας με 4.

Η περισσότερες αιτήσεις υπεβλήθησαν το έτος 2023 και ανέρχονται σε 3.524.

Οι αιτήσεις ανά έτος και επαρχία έχουν ως ακολούθως:

Σχολιάζοντας παρατήρηση του βουλευτή του ΔΗΣΥ για καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτήσεων, ο υπουργός αναφέρει πως τα αρμόδια γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων που είναι υπεύθυνα για την εξέταση των αιτήσεων είναι στελεχωμένα με ένα άτομο και σε κάποιες περιπτώσεις υποβοηθούνται μερικώς και με δεύτερο άτομο όταν παρατηρείται ανάγκη.

Απαντώντας σε άλλη πτυχή της ερώτησης του κ. Γεωργίου, ο υπουργός αναφέρει πως ο μέσος απαιτούμενος χρόνος εξέτασης κυμαίνεται μεταξύ ενός και δύο μηνών. Αναγνωρίζει ωστόσο, πως «σε ορισμένες περιπτώσεις πιθανόν να παρατηρηθούν μερικές καθυστερήσεις λόγω φόρτου εργασίας, καθώς επίσης λόγω της αναγκαίας διαβούλευσης με άλλα Τμήματα/Υπηρεσίες και με τους ίδιους τους αιτητές για την ορθή και πλήρη προσκόμιση των αναγκαίων υποστηρικτών εγγράφων».

Ο βουλευτής έκανε αναφορά σε «αυξημένη ζήτηση για απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο από υπηκόους τρίτων χωρών παρατηρώντας πως αυτό εγείρει εύλογα ερωτήματα ως προς τη διαχείριση των σχετικών αιτήσεων, τον φόρτο εργασίας των επαρχιακών διοικήσεων και την αποτελεσματικότητα της διοικητικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμου (Κεφ. 109)».