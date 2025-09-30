Την πρόθεση της όπως καταθέσει άμεσα στη Βουλή το αναθεωρημένο σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών, όπως αυτό έχει προκύψει από τις συζητήσεις της με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, στο πλαίσιο της θερινής φάσης του διαλόγου, εξέφρασε η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, διαμηνύοντας πως έχει ολοκληρώσει τις συναντήσεις μαζί τους. Την ίδια ώρα, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της Υπουργού για να δουν πώς θα διαχειριστούν το θέμα. Εάν, δηλαδή, στο αναθεωρημένο σχέδιο εξακολουθούν να περιλαμβάνονται σημεία, τα οποία προκαλούν διαφορετικές απόψεις ή κατά πόσον υπάρξουν περαιτέρω πινελιές. Από αυτήν την εξέλιξη, θα εξαρτηθεί και το πώς οι οργανώσεις θα τοποθετηθούν ενώπιον πλέον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας, όταν ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για το θέμα.

Σε χθεσινή της γραπτή δήλωση, η κ. Μιχαηλίδου, ανέφερε ότι «από την πρώτη στιγμή εργαστήκαμε με υπευθυνότητα, αναζητώντας όσο το δυνατόν περισσότερες συγκλίσεις και προχωρώντας σε αλλαγές που ενισχύουν τη συναίνεση, χωρίς όμως να αλλοιώνουν τη φιλοσοφία και την επιστημονικότητα του σχεδίου». Αναφορικά με την κατάθεση του στη Βουλή, η αρμόδια Υπουργός, επεσήμανε ότι αυτό θα γίνει άμεσα και παράλληλα, κάλεσε όλα τα κόμματα και τους βουλευτές να το στηρίξουν, «ώστε να δώσουμε στο δημόσιο σχολείο το σύγχρονο πλαίσιο που αξίζουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας».

Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, «αυτή η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να θυσιαστεί στη μικροπολιτική. Είναι μια εκκρεμότητα 50 χρόνων και αποτελεί έντονο κοινωνικό αίτημα να τη διορθώσουμε χωρίς άλλη καθυστέρηση, προσθέτοντας πραγματική αξία στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Η επιτυχία της προσπάθειας αυτής θα ανήκει σε όλους μας. Στην Πολιτεία, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και, πάνω απ’ όλα, στα παιδιά μας».

Αναφορικά με την στάση των οργανώσεων έναντι στο αναθεωρημένο σχέδιο που θα καταθέσει το υπουργείο Παιδείας, θα εξαρτηθεί το επόμενο διάστημα. Όπως ανέφερε στον «Φ», η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, η οργάνωση κάλεσε την Υπουργό, έστω και την υστάτη, όπως ξαναδεί κάποια, συγκεκριμένα σημεία στα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες. Ένα από αυτά, ίσως και το πιο σημαντικό για την οργάνωση των δασκάλων, είναι η εμπλοκή και συμμετοχή του διευθυντή σχολείου στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών του. Υπενθυμίζεται ότι για το υπουργείο Παιδείας είναι σημαντικό να συμμετέχει (και έχει ήδη διαφοροποιήσει το ποσοστό βαρύτητας του διευθυντή στην αξιολόγηση για να έρθει πιο κοντά στις οργανώσεις), ενώ για τις οργανώσεις μοιάζει με κόκκινη γραμμή. Η ΠΟΕΔ θα αναμένει το Υπουργείο και σύντομα θα εξετάσει συλλογικά στο πως θα διαχειριστεί το ζήτημα.

«Ο διάλογος με την Υπουργό δεν μπορεί πλέον να αποδώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά στον «Φ», ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, επισημαίνοντας πως εξαρχής η Υπουργός δήλωνε πως δεν θα γίνονταν αλλαγές που αλλάζουν τη φιλοσοφία του σχεδίου. Επομένως, σύμφωνα με τον κ. Ταλιαδώρο, «αρκετές εισηγήσεις της ΟΕΛΜΕΚ δεν υιοθετήθηκαν εκτός από το σημείο με το δευτεροβάθμιο σώμα εξέτασης ενστάσεων, όπου και υπήρξε συγκερασμός των απόψεων. Η ΟΕΛΜΕΚ θα δει πως θα προχωρήσει το θέμα και αναλόγως θα τοποθετηθεί.

Από πλευράς ΟΛΤΕΚ, ο πρόεδρός της, Παναγιώτης Λυσάνδρου, ανέφερε πως αναμένεται από την Υπουργό να δώσει το τελικό της κείμενο και επ’ αυτού, η οργάνωση θα τοποθετηθεί. Τοποθέτηση θα υπάρξει και στη Βουλή όταν συζητηθεί το θέμα.